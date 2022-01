Thomas Vermaelen stopt per direct als profvoetballer en wordt bij het Belgische elftal assistent van bondscoach Roberto Martínez. De 36-jarige verdediger vindt het na periodes bij onder meer bij Ajax, Arsenal, FC Barcelona en het Japanse Vissel Kobe mooi geweest.

"Ik ben heel vereerd, blij en vooral dankbaar dat ik mag helpen in de voorbereiding op het WK in Qatar", aldus Vermaelen, die op het EK van vorig jaar zijn 85e en laatste interland speelde, over zijn nieuwe functie bij 'De Rode Duivels'.

Eerder op de dag had hij op Instagram al zijn afscheid als voetballer aangekondigd. "Ik heb het geluk gehad om voor de meest geweldige clubs te kunnen spelen en ben daar enorm dankbaar voor", schreef hij. "Ik wil iedereen bedanken voor alle steun tijdens mijn carrière."

Vermaelen werd op veertienjarige leeftijd door Ajax weggeplukt uit de jeugd van de Belgische club Germinal Beerschot. Hij debuteerde als achttienjarige bij de Amsterdammers en groeide na een verhuurperiode bij RKC Waalwijk uit tot een belangrijke speler.

Thomas Vermaelen in 2006 bij de huldiging van bekerwinnaar Ajax op het Leidseplein. Thomas Vermaelen in 2006 bij de huldiging van bekerwinnaar Ajax op het Leidseplein. Foto: Pro Shots

Vermaelen speelde vier grote toernooien met België

Na vier seizoenen als basisspeler bij Ajax vertrok Vermaelen, wiens loopbaan werd gekenmerkt door blessureleed, in 2009 naar Arsenal. De linksbenige centrale verdediger speelde daar vijf seizoenen.

Daarna stond Vermaelen vier jaar onder contract bij FC Barcelona. Door zware blessures kwam hij tot slechts 34 competitieduels voor de Spaanse topclub, die hem nog een half jaar aan AS Roma verhuurde. De laatste drie jaar speelde Vermaelen bij Vissel Kobe, waar hij ploeggenoot was van Andrés Iniesta.

Vermaelen werd eenmaal kampioen met Ajax en won er twee keer de beker. Bij Arsenal pakte hij eenmaal de FA Cup. In zijn Spaanse periode pakte Barcelona vier landstitels en de Champions League, al was de inbreng van de verdediger door zijn vele blessures gering.

Hij maakte met de Belgische ploeg het WK van 2014 en 2018 mee, evenals de EK's in 2016 en afgelopen zomer.