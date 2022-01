Oussama Idrissi maakt het seizoen op huurbasis af bij Cádiz CF. De linksbuiten kwam het afgelopen half jaar bij Sevilla weinig aan spelen toe.

De 25-jarige Idrissi heeft nog weinig indruk kunnen maken bij Sevilla, dat hem in de zomer van 2020 voor naar verluidt 12 miljoen euro wegplukte bij AZ. Vorig seizoen speelde de aanvaller een half seizoen op huurbasis bij Ajax, maar ook daar kon hij zich niet onderscheiden.

Sinds zijn vertrek bij AZ heeft Idrissi nog niet weten te scoren. Hij kwam dit seizoen slechts tot vijf competitieoptredens voor Sevilla, waardoor de zevenvoudig Marokkaans international niet werd opgeroepen voor de Afrika Cup.

Idrissi begon zijn carrière bij FC Groningen, waar AZ hem in 2018 wegplukte. In zijn laatste seizoen was hij met dertien treffers in 25 duels een belangrijke kracht bij de Alkmaarders.

Cádiz speelt zaterdag degradatiekraker

Bij Cádiz hoopt de in Bergen op Zoom geboren Idrissi zijn carrière nieuw leven in te blazen. De club staat negentiende en strijdt tegen degradatie.

Cádiz heeft geen optie tot koop bedongen. Het contract van Idrissi bij Sevilla loopt nog tot medio 2025.

Met middenvelders Fede San Emeterio en Rubén Alcaraz van Valladolid trok Cádiz deze week nog twee versterkingen aan in de strijd tegen degradatie. Zaterdag kan Idrissi mogelijk debuteren voor zijn nieuwe club, als de degradatiekraker tegen hekkensluiter Levante op het programma staat.

