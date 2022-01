Hoewel Excelsior Maassluis donderdag met 9-0 ten onder ging bij Ajax in het bekertoernooi, was de wedstrijd voor Devin Plank heel bijzonder. Er werd een erehaag voor de aanvaller van de amateurs gevormd omdat hij zijn rentree maakte nadat hij ernstig ziek was geweest.

De twintigjarige Plank, die vlak voor tijd inviel in de Johan Cruijff ArenA, onderging in de afgelopen acht maanden chemokuren en operaties wegens een kwaadaardige tumor in zijn kuitbeen.

Toen hij het veld betrad, vormden de spelers van Excelsior Maassluis én Ajax een erehaag voor hem. "Het was een mooi moment. Goed geregeld, leuk", aldus Plank tegen ESPN. Hij hoopte stiekem al op een invalbeurt.

"Voor de wedstrijd dacht ik: misschien krijg ik een paar minuutjes. Tijdens de wedstrijd dacht ik dat het misschien moeilijk zou worden, want we hadden al vier keer gewisseld."

De jonge aanvaller zit na zijn zware periode vol motivatie om weer te gaan voetballen. "Ik ga keihard trainen de komende tijd, zowel in de sportschool als op het veld. Ik ben er elke dag mee bezig om terug te komen. Ik hoop zo snel mogelijk weer veel minuten te maken."

Voor de appgebruikers: tik op bovenstaande tweet voor beelden van de erehaag voor Devin Plank.

Ten Hag: 'Wilden hem een hart onder de riem steken'

Ajax-trainer Erik ten Hag genoot ook van het moment voor Plank. "We waren ervan op de hoogte. Het is bijzonder en een heel mooi eerbetoon. We wilden hem een hart onder de riem steken", vertelde hij.

"Hij heeft een lijdensweg gehad, is diep gegaan en heeft zich terug geknokt. Het is prachtig dat hij hersteld is en weer op het voetbalveld kan staan, samen met zijn maten."

Halverwege was het in de Johan Cruijff ArenA al 5-0 voor Ajax, dat niet in de sterkste opstelling speelde. Spits Danilo was met vier doelpunten de grote man bij de Amsterdammers.

