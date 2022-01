Xavi vindt dat het seizoen van FC Barcelona nog te redden is, ook al zag de Spaanse topclub donderdag voor de tweede keer in korte tijd de kans op een prijs verdampen. Athletic Club was te sterk in de Copa del Rey.

Barcelona ging na verlenging met 3-2 onderuit in stadion San Mamés. In de vorige wedstrijd was rivaal Real Madrid al met dezelfde cijfers te sterk in de halve finales van de Spaanse supercup.

"Het zit ons op de bepalende momenten vaak niet mee. Dit zijn twee harde klappen, maar we moeten het blijven proberen. Een andere optie is er niet", aldus de 41-jarige Xavi.

"Of het seizoen nu mislukt is? Ik hou niet van dat woord. De tijd zal het leren. We hebben nog twee prijzen waarvoor we tot het einde zullen strijden: het kampioenschap en de Europa League."

Ook Frenkie de Jong kon Barcelona niet redden in San Mamés. Ook Frenkie de Jong kon Barcelona niet redden in San Mamés. Foto: Getty Images

'Zaak-Dembélé had geen invloed'

Volgens Xavi had Barcelona in Bilbao niet te lijden onder de reuring rond Ousmane Dembélé, die vanwege contractperikelen niet tot de selectie behoorde en zo snel mogelijk moet vertrekken uit Camp Nou.

"Dat hij er niet bij was, is een beslissing die gezamenlijk vanuit de club is genomen", aldus de voormalige topmiddenvelder. "Niets meer en niets minder. Ik denk niet dat het ons spel heeft beïnvloed."

Behalve de nederlaag zag Xavi Ansu Fati geblesseerd uitvallen. Gerard Piqué, Jordi Alba en Pedri kwamen ook niet fit uit de strijd. FC Barcelona speelt zondag uit tegen Deportivo Alavés in de competitie.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in La Liga