Eran Zahavi wil voorlopig niet ingaan op zijn toekomstplannen als PSV'er. De spits maakte donderdag in het bekerduel met Telstar na 2,5 maand zijn rentree na een periode die fysiek én mentaal zwaar voor hem was.

Zahavi revalideerde de afgelopen weken van een knieblessure, maar was ook onderwerp van gesprek omdat voor de tweede keer was ingebroken in zijn woning in Amsterdam.

"Het gaat wel oké. Het belangrijkste is dat ik vandaag weer op het veld kon staan. Daar ben ik heel blij mee. Het was een belangrijke dag voor me", aldus de 34-jarige Israëliër voor de camera van ESPN.

Na de nieuwe inbraak in het huis van Zahavi - bij de eerste keer werd zijn gezin overvallen, terwijl hij zelf niet thuis was - deden de geruchten de ronde dat hij per direct wilde vertrekken uit Nederland. De spits wilde daar in gesprek met ESPN niet op ingaan.

"Geruchten zullen er altijd zijn. Daar heb ik geen controle over, dat heb ik alleen over mezelf en de dingen die ik moet doen", zei hij. "Het speculeren laat ik over aan de media."

Eran Zahavi deed zo'n 25 minuten mee tegen Telstar. Foto: Getty Images

'Ik ben blij dat ik terug ben'

Zahavi deed tegen Telstar de laatste 25 minuten mee en speelde zijn eerste wedstrijd sinds 7 november. Sindsdien moest hij acht duels van PSV aan zich voorbij laten gaan en dat merkte hij wel bij zijn rentree.

"In de eerste wedstrijd moet je altijd je ritme en de samenwerking met je teamgenoten hervinden", vertelde hij. "Dat is niet makkelijk, maar ik ben blij dat ik terug ben."

PSV kwam op achterstand tegen Telstar, maar won met 2-1. Aanwinst Joey Veerman was met een doelpunt en een assist belangrijk voor de Eindhovenaren. Zahavi miste nog een enorme kans door voor leeg doel tegen de paal te koppen.

