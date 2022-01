Ajax-trainer Erik ten Hag is lovend over het optreden van Danilo in het met 9-0-gewonnen bekerduel met Excelsior Maassluis. De spits was een van de vele wijzigingen in de basiself van Ten Hag en maakte vier van de Amsterdamse treffers.

"Hij is een speler die in de box dodelijk kan zijn en dat laat hij vanavond ook weer zien. Hij heeft niet veel kansen nodig om tot scoren te komen", aldus de trainer over de 22-jarige Danilo tegen ESPN.

De Braziliaan is doorgaans reservespeler bij de ploeg van Erik ten Hag en mocht tegen de Tweede Divisie-club voor de derde keer dit seizoen starten. Hij nam de tweede, derde, vierde en zesde Amsterdamse treffer voor zijn rekening en viel in de tweede helft met kramp uit.

"Danilo mist duidelijk fitheid. Hij heeft niet veel gespeeld en de laatste tijd door een blessure ook niet veel kunnen trainen", zei Ten Hag, die aangaf te hebben genoten van het spel van zijn ploeg.

"Ik heb vanaf het begin een heel energiek Ajax gezien met een hele goede houding. Dat resulteerde in leuk voetbal met veel mooi goals. Daarbij springt Danilo natuurlijk in het oog met vier goede goals."

Danilo viert een van zijn vier doelpunten. Danilo viert een van zijn vier doelpunten. Foto: ANP

Uitblinker Danilo baalt niet van komst Brobbey

Danilo was blij dat hij van Ten Hag de kans kreeg om zich weer eens te tonen in de hoofdmacht. De spits moet in de pikorde Sébastien Haller voor zich dulden en zag deze maand ook huurling Brian Brobbey overkomen van RB Leipzig.

"Als Ajax Brobbey wil halen op huurbasis is dat voor een reden. Het is goed om hem hier te hebben. We maken elkaar ook beter", zei Danilo, die nog niet weet of hij het seizoen afmaakt in Amsterdam. "Daar gaat mijn zaakwaarnemer over. Ik ben bezig met voetballen."

Met vier doelpunten liet de aanvaller zien het scoren nog niet verleerd te zijn. "Ik maakte mijn loopacties en dat heeft het team geholpen. Ik ben heel blij met mijn vier treffers."