Feyenoord heeft zich donderdag versterkt met de Amerikaanse international Cole Bassett. De middenvelder wordt voor anderhalf jaar gehuurd van MLS-club Colorado Rapids. In de overeenkomst is een optie tot koop opgenomen.

De twintigjarige Bassett kwam sinds zijn debuut in september 2018 tot 75 officiële wedstrijden voor Colorado Rapids. Daarin maakte hij dertien doelpunten.

Eind vorig jaar debuteerde Bassett in de Amerikaanse nationale ploeg. In zijn enige interland tot nu toe kroonde hij zich bovendien tot matchwinner door het enige doelpunt tegen Bosnië en Herzegovina te maken.

Het talent stond afgelopen zomer ook al in de belangstelling van Feyenoord. "Zijn komst bleek toen nog niet haalbaar voor ons", vertelt technisch directeur Frank Arnesen op de website van de Rotterdamse club. "Heel mooi dat we het met deze huurconstructie en optie tot koop nu wel voor elkaar hebben gekregen."

"Cole is een typische box-to-box-speler met een enorm loopvermogen", vervolgt Arnesen. "Daarmee kan hij zowel aanvallend als verdedigend een belangrijke schakel zijn in een elftal. Bovendien is hij met beide benen behoorlijk comfortabel aan de bal."

Bassett is na de Zweedse aanvaller Patrik Walemark, die overkwam van BK Häcken, de tweede winterse nieuweling bij Feyenoord. De Amerikaan kan komend weekend nog niet debuteren voor zijn nieuwe club, omdat hij nog in afwachting is van zijn werkvergunning.