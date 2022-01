Ajax heeft donderdag met speels gemak de kwartfinales van de TOTO KNVB beker bereikt. De titelhouder haalde tegen de amateurs van Excelsior Maassluis net niet de dubbele cijfers: 9-0.

Danilo was de uitblinker in de Johan Cruijff ArenA. De Braziliaan, die in de Eredivisie dit seizoen pas één keer in de basis stond, nam vier doelpunten voor zijn rekening.

Tussen de 21e en 37e minuut maakte de 22-jarige spits een hattrick, nadat Nicolás Tagliafico al vroeg de score had geopend. Aan het begin van de tweede helft maakte Danilo er ook nog 5-0 van.

Youri Regeer bekroonde aan het eind van de eerste helft zijn basisdebuut met een doelpunt. Invallers Kristian Hlynsson en Mohamed Daramy (2x) maakten in de tweede helft de afstraffing voor Excelsior Maassluis compleet.

Ajax begon het bekertoernooi vorige maand met een thuiszege op een andere amateurclub. Barendrecht werd toen met 4-0 verslagen. In de kwartfinale speelt de ploeg van trainer Erik ten Hag opnieuw thuis. AZ, NAC Breda, Vitesse en Go Ahead Eagles zijn dan de mogelijke opponenten. De loting is zaterdag.

Excelsior Maassluis had op weg naar de achtste finales onder meer Keuken Kampioen Divisie-club FC Emmen uitgeschakeld. De ploeg uit de Tweede Divisie speelde al lang geen officieel duel meer, omdat de competitie stil ligt vanwege corona.