Liverpool heeft zich donderdag geplaatst voor de finale van de League Cup. De ploeg van manager Jürgen Klopp was in de return dankzij twee doelpunten van Diogo Jota met 0-2 te sterk voor Arsenal, nadat de heenwedstrijd vorige week in 0-0 was geëindigd. In Italië voegde AS Roma zich dankzij een 3-1-zege op Lecce bij de laatste acht van het bekertoernooi.

In het Emirates Stadium kwam het eerste gevaar in de wedstrijd van Arsenal. Een vrije trap van Alexandre Lacazette belandde in de vijfde minuut via de handen van doelman Caoimhín Kelleher tegen de paal.

Een kwartier later was het aan de andere kant wel raak. Jota werd na een fraai hakje van Roberto Firmino weggestuurd door Trent Alexander-Arnold, wurmde zich door de Arsenal-defensie heen en passeerde doelman Aaron Ramsdale met een zachte schuiver.

Arsenal had na rust weliswaar het meeste balbezit, maar de beste kansen waren voor Liverpool. De pas zeventienjarige Kaide Gordon schoot vroeg in de tweede helft van dichtbij over en Ibrahima Konaté kopte even later op de paal.

Elf minuten voor tijd wist Jota de voorsprong wel te verdubbelen. Ditmaal ontsnapte de Braziliaan aan de buitenspelval bij een mooie lange pass van Alexander-Arnold en wipte hij de bal over Ramsdale heen. Arsenal eindigde de wedstrijd met tien man door een tweede gele kaart voor Thomas Partey in de slotfase. Virgil van Dijk deed het hele duel mee bij de bezoekers.

Liverpool speelt op 27 februari in de finale op Wembley tegen Chelsea. De Londenaren wonnen beginnen deze maand het tweeluik met Tottenham Hotspur in de andere halve eindstrijd. Liverpool veroverde de League Cup acht keer en wordt bij een zege op Chelsea, dat het tweede Engelse bekertoernooi vijf keer won, alleen recordhouder.

AS Roma is door naar de laatste acht van het Italiaanse bekertoernooi. Foto: Getty Images

AS Roma naar laatste acht bekertoernooi

In Italië plaatste AS Roma zich als laatste club voor de kwartfinales van het bekertoernooi. De ploeg van trainer José Mourinho won na een valse start relatief eenvoudig van Serie B-club Lecce.

Lecce-verdediger Arturo Calabresi zorgde al binnen het kwartier voor de verrassende openingstreffer in Rome, waar Rick Karsdorp startte voor de thuisploeg. Nog voor rust tekende verdediger Marash Kumbulla voor de gelijkmaker: 1-1.

De ploeg uit Rome liep na rust met invallers Nicolò Zaniolo en Henrikh Mkhitaryan weg bij Lecce. Mkhitaryan was in de 54e minuut de aangever bij de 2-1 van Tammy Abraham. Eldor Shomurodov gooide de wedstrijd kort voor tijd met de 3-1 in het slot.

Eerder voegden Atalanta, Fiorentina, AC Milan, Lazio, Juventus, Sassuolo en Internazionale zich al bij de laatste acht van het bekertoernooi. Juventus is de titelverdediger.