Joey Veerman is kritisch op het vertoonde spel van PSV in het bekerduel met Telstar. De Eindhovenaren boekten mede dankzij een goal en een assist van de basisdebutant een zwaarbevochten 2-1-zege.

"Ik ben ben blij met de goal en de assist, maar het vertoonde spel was niet best. We hebben geen goede wedstrijd op de mat gelegd", aldus de middenvelder tegen ESPN.

PSV startte met een mix van vaste basisspelers en reservespelers en kende een moeizame start tegen de nummer dertien van de Keuken Kampioen Divisie. De bezoekers in het Philips Stadion kwamen na zeventien minuten op een verrassende 0-1-voorsprong.

"Ik had het gevoel dat Telstar aardig onder onze druk uit voetbalde", zei Veerman, die naast Erick Gutiérrez en Mario Götze op het middenveld stond. "Ze dekten goed op ons door en Gutiérrez en ik hadden het daar lastig mee. Dat hadden ze wel echt goed voor elkaar."

Na de moeizame start nam Veerman de Eindhovenaren op sleeptouw. Hij stond met een assist aan de basis van de gelijkmaker en maakte zelf op aangeven van Phillip Mwene de winnende 2-1. "Het gaat wel aardig", bleef hij er zelf nuchter onder.

Schmidt complimenteert Telstar

Ook PSV-trainer Roger Schmidt zag dat zijn ploeg het moeilijk had met Telstar, maar de Duitser benadrukte dat PSV er minder goed uitzag door het sterke spel van de bezoekers uit Velsen-Zuid.

"De tegenstander deed het goed en geloofde in hun kans. Zij waren de hele tijd scherp in de duels en zetten goed druk. We hadden het daardoor moeilijk om de bal naar voren te krijgen en het werd een behoorlijke uitdaging voor ons", aldus Schmidt.

"Maar uiteindelijk zijn we blij. Het was niet makkelijk, maar uiteindelijk gaat het er in de beker om dat je wint", vervolgde de trainer, die Eran Zahavi na blessureleed minuten kon geven en onder anderen Cody Gakpo, Marco van Ginkel en Mauro Júnior spaarde.

"Het positieve punt van vandaag is dat we de speeltijd onder de spelers konden verdelen en een aantal spelers konden laten rusten", zei Schmidt, die zondag met koploper PSV de Eredivisie-topper speelt tegen nummer twee Ajax.