Real Madrid is donderdag aan uitschakeling ontsnapt in de achtste finales van de Copa del Rey. De ploeg van coach Carlo Ancelotti draaide in een vermakelijke verlenging tegen Elche een 1-0-achterstand om in een 1-2-overwinning.

In de reguliere speeltijd creëerden beide ploegen nauwelijks grote kansen, al was Elche in de elfde minuut heel dicht bij een treffer. Guido Carrillo had de bal voor het intikken, maar schoot van dichtbij op de lat.

Pas in de verlenging kwam de wedstrijd tot leven. Real moest in de 102e minuut met tien man verder nadat Marcelo de doorgebroken Josan had neergehaald. Vervolgens schoot invaller Gonzalo Verdú een vrije trap in tweede instantie via een been van een Real-speler binnen.

Binnen twaalf minuten stelde Real orde op zaken via twee invallers. Isco zorgde voor de gelijkmaker door een schot van Dani Ceballos van richting te veranderen en Eden Hazard maakte de winnende door de ver uit zijn doel gekomen Elche-keeper Axel Werner te omspelen.

Ook Elche eindigde de wedstrijd met tien man. In de extra tijd van de verlenging kreeg invaller Pere Milla zijn tweede gele kaart.

Later op de avond komt FC Barcelona in actie in de Copa del Rey. De Catalanen zijn om 21.30 uur in Bilbao begonnen aan de achtste finale tegen Athletic Club.