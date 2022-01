PSV heeft zich met veel moeite geplaatst voor de kwartfinales van de TOTO KNVB Beker. Dankzij een goal en een assist van basisdebutant Joey Veerman werd Telstar donderdag met 2-1 verslagen.

De 23-jarige Veerman maakte deze transferperiode de overstap van sc Heerenveen naar PSV. Afgelopen weekend mocht hij als invaller een half uur meedoen in het met 0-1 gewonnen uitduel met FC Groningen.

Veerman nam zijn nieuwe ploeg bij de hand nadat Telstar in Eindhoven sterk uit de startblokken was gekomen. Özgür Aktas zette de nummer dertien uit de Keuken Kampioen Divisie met een kopbal verrassend op 0-1.

Met een assist stond Veerman na een half uur aan de basis van de gelijkmaker van Bruma. Na een uur spelen maakte de Volendammer er op aangeven van Phillipp Mwene zelf 2-1 van en die voorsprong trok PSV over de streep.

PSV, dat het in het seizoen 2011/2012 voor het laatst het bekertoernooi won, weet al dat het in de kwartfinales een thuiswedstrijd speelt. Daarin wordt de ploeg van trainer Roger Schmidt gekoppeld aan AZ, NAC Breda, Vitesse of Go Ahead Eagles.

Komend weekend wacht PSV de topper tegen Ajax in de Eredivisie. De Amsterdammers spelen woensdag in de achtste finales van het bekertoernooi tegen de amateurs van Excelsior Maassluis.

Joey Veerman maakt zijn eerste doelpunt in het shirt van PSV. Joey Veerman maakt zijn eerste doelpunt in het shirt van PSV. Foto: Pro Shots

Drommel in de fout bij openingsgoal Telstar

PSV, waar aanvaller Fodé Fofana net als Veerman zijn basisdebuut maakte, werd vanaf het begin op de proef gesteld door de ploeg van trainer Andries Jonker. Aktas kopte na een kwartier raak uit een corner, waarbij doelman Joël Drommel er niet goed uitzag.

Hoewel PSV amper kansen creëerde, kwam het in de 32e minuut toch op gelijke hoogte. Veerman stuurde Bruma weg in de diepte, waarna de Portugees keeper Ronald Koeman junior omspeelde en de bal beheerst in het doel schoof.

Vroeg in de tweede helft kopieerde Aktas bijna zijn doelpunt uit de eerste helft. Deze keer had Drommel echter wel een goede redding in huis op een kopbal van de centrale verdediger.

Aan de andere kant was het even later wel raak. Veerman werd op maat bediend door rechtsback Mwene en schoot vanaf de rand van het strafschopgebied raak. Hoewel de krachten bij Telstar daarna wegvloeiden, lukte het een pover spelend PSV niet om de wedstrijd voortijdig te beslissen.

Eran Zahavi was nog het dichtst bij de 3-1. De Israëlische spits, die na ruim twee maanden zijn rentree maakte na een knieblessure, kopte voor een leeg doel op de paal.