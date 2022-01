Ajax begint donderdag met een gewijzigd elftal aan het bekerduel met de amateurs van Excelsior Maassluis. Doelman Jay Gorter maakt zijn eerste minuten voor Ajax en Amourricho van Axel Dongen en Youri Regeer maken hun basisdebuut.

Opstelling Ajax Gorter; Rensch, Timber, Schuurs, Tagliafico; Regeer, Taylor, Klaassen; Antony, Danilo, Van Axel Dongen.

Opstelling Excelsior Maassluis Van Leeuwen; El Baad, Urbanus, Ringeling, Abbas, Statia; Dercks, Van den Beemt, Ouali; Van den Berg, Wennekers.

De 21-jarige Gorter moest bij het vorige bekerduel tegen de amateurs van Barendrecht (4-0-zege) nog op de bank plaatsnemen. Destijds stond André Onana als vervanger van Remko Pasveer onder de lat. De Kameroener is momenteel voor zijn land actief op de Afrika Cup.

Van de vaste waarden bij de Amsterdammers staan alleen Jurriën Timber en Antony aan de aftrap. Ajax speelt zondag de topper op bezoek bij PSV en daarom gebruikt trainer Erik Ten Hag het duel met de amateurs uit Maassluis om reservespelers minuten te geven.

Perr Schuurs, Davy Klaassen en Danilo krijgen vanaf de aftrap de kans om zich te laten zien. Daarnaast gunt Ten Hag de jongelingen Regeer (achttien jaar) en Van Axel Dongen (zeventien jaar) speeltijd. Beiden spelen doorgaans hun wedstrijden voor Jong Ajax.

Excelsior Maassluis schakelde in de vorige ronde Keuken Kampioen Divisie-club FC Emmen uit. De ploeg uit de Tweede Divisie won dankzij een late treffer op bezoek in Emmen met 0-1.

Ajax-Excelsior Maassluis is het laatste duel in de achtste finales van het TOTO KNVB Beker-toernooi. De wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA begint om 21.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Sander van der Eijk.