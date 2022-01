Algerije is twee jaar na het winnen van de Afrika Cup al in de groepsfase uitgeschakeld. De titelhouder verloor donderdag mede door een goal van PSV'er Ibrahim Sangaré met 3-1 van Ivoorkust.

Het land van sterspeler Riyad Mahrez eindigt met slechts één punt uit drie wedstrijden onderaan in groep E. Ivoorkust, dat al zeker was van een plaats in de knock-outfase, wint de poule met zeven punten.

Ivoorkust opende halverwege de eerste helft dankzij Franck Kessié de score. Sangaré, die net als Ajacied Sébastien Haller in de basis stond, verdubbelde vijf minuten voor rust de voorsprong met een kopbal bij de tweede paal.

Vroeg in de tweede helft maakte Arsenal-aanvaller Nicolas Pépé er 3-0 van, waarna Mahrez de uitgelezen kans kreeg om de hoop bij Algerije weer terug te brengen. De speler van Manchester City miste echter een strafschop.

De 3-1 (van Sofiane Bendebka) kwam er een kwartier voor tijd alsnog, maar bracht Ivoorkust niet meer aan het wankelen. Haller leek er in blessuretijd zelfs 4-1 van te maken, maar zijn doelpunt werd afgekeurd.

Algerije won de Afrika Cup in 2019 door in de finale met 1-0 van Senegal te winnen. Het betekende na 1990 de tweede eindzege voor de 'Woestijnvossen'.

Geplaatst voor de achtste finales: Groep A:

Kameroen, Burkina Faso, Kaapverdië

Groep B:

Senegal, Guinee, Malawi

Groep C:

Marokko, Gabon, Comoren

Groep D:

Nigeria, Egypte

Groep E:

Ivoorkust, Equatoriaal Guinea

Groep F:

Gambia, Mali, Tunesië

Alle ploegen in achtste finales bekend

Achter Ivoorkust eindigt Equatoriaal-Guinea als tweede in groep E, dankzij een 1-0-overwinning op Sierra Leone in het laatste groepsduel.

Het verlies van het uitgeschakelde Sierra Leone betekent goed nieuws voor Kaapverdië, Malawi en de Comoren, die bij de vier beste nummers drie zitten en daardoor naar de achtste finales mogen.

Donderdagavond wordt de groepsfase van de Afrika Cup afgesloten met de laatste wedstrijden in groep F (Gambia-Tunesië en Mali-Mauritanië), al zijn vrijwel alle beslissingen al gevallen. Mauritanië kan de knock-outfase niet meer halen, de andere drie landen zijn zeker van een vervolg in het toernooi.