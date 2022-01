Ousmane Dembélé heeft donderdag in een uitgebreide verklaring gereageerd op alle commotie die rondom zijn persoon is ontstaan bij FC Barcelona. De aanvaller zegt zich nog volledig te willen inzetten voor zijn club en haalt uit naar de media, die volgens hem al jarenlang onjuiste geruchten over hem verspreiden.

"Ik zal vanaf nu eerlijk op al deze geruchten antwoorden", zegt Dembélé in de verklaring op Instagram. "Ik ben 24 jaar en net als iedereen ben ik ook niet perfect. Ik heb moeilijke momenten gehad, zoals tijdens blessures en mijn coronabesmetting. Ook al had ik amper getraind, ik was altijd beschikbaar en heb gespeeld zonder te klagen."

"Mijn boodschap is ook transparant", vervolgt de Fransman. "Niemand mag de indruk geven dat ik niet betrokken ben bij het sportieve project. Niemand mag voor mij spreken of voor mijn vertegenwoordigers, in wie ik het volste vertrouwen heb."

Eerder op de dag liet Barcelona Dembélé weten dat hij zo snel mogelijk moet vertrekken. Het bestuur van de Catalaanse club is helemaal klaar met zijn gedrag. "Voor ons is het duidelijk dat hij niet verder wil en niet toegewijd is aan ons project. Daarom hebben we hem laten weten dat hij zo snel mogelijk moet vertrekken", zei directeur Mateu Alemany.

Ousmane Dembélé tijdens een training bij FC Barcelona.

'Ik ben volledig beschikbaar voor Barcelona'

Dembélé, die een aflopend contract heeft, ontkent met een vertrek bij Barcelona bezig te zijn. "Ik sta nog steeds onder contract en ben volledig beschikbaar voor mijn club en mijn coach. Zoals bekend lopen er ook contractonderhandelingen. Dat is het terrein van mijn zaakwaarnemer. Mijn terrein is het veld."

"Ik heb altijd alles gegeven, zowel voor mijn teamgenoten als voor de socios", aldus de 27-voudig international. "Dat zal nu niet opeens veranderen. Ik ben geen valsspeler en ik ga zeker niet in op chantage."

Donderdagmiddag kreeg Dembélé steun van de Spaanse spelersvakbond AFE. De vakbond benadrukt dat voor een contractverlenging instemming van beide partijen vereist is.

Dembélé is sinds de zomer van 2017 speler van Barcelona, dat hem voor zo'n 140 miljoen euro overnam van Borussia Dortmund. Hij heeft de verwachtingen in Camp Nou tot nu toe niet kunnen waarmaken. De teller staat momenteel op 129 wedstrijden, 31 doelpunten en 23 assists voor Dembélé, die veel aan de kant stond door onder meer blessures.

