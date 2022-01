PSV begint donderdag met basisdebutant Joey Veerman aan het duel met Telstar in de achtste finales van het TOTO KNVB Bekertoernooi. Aanvaller Fodé Fofana maakt eveneens zijn basisdebuut voor de Eindhovenaren.

Opstelling PSV Drommel; Mwene, Boscagli, Obispo, Max; Gutiérrez, Veerman, Götze; Bruma, Vertessen, Fofana.

Opstelling Telstar Koeman; Zakir, Molenaar, Aktas, Tugarinov, Fernandes; Van Doorm, Dijkstra, Kökçü; Plet, Van Velzen.

De 23-jarige Veerman maakte zondag als invaller in het Eredivisie-duel met FC Groningen (0-1-zege) zijn debuut voor PSV. De van sc Heerenveen overgekomen spelmaker staat op het middenveld naast Erick Gutiérrez en Mario Götze. Marco van Ginkel begint op de bank.

Fofana speelde dit seizoen pas twee minuten in het eerste elftal van PSV. Hij kwam in de Champions League-voorronde tegen FC Midtjylland in augustus twee minuten voor tijd in het veld. De negentienjarige aanvaller speelde dit seizoen drie wedstrijden voor Jong PSV.

Naast Veerman en Fofana krijgen ook Yorbe Vertessen, Bruma, Philipp Max, en Phillipp Mwene de kans om zich te laten zien. In Groningen was het viertal nog reserve bij de ploeg van Roger Schmidt. De Duitse trainer kiest onder de lat voor vaste doelman Joël Drommel.

Eran Zahavi keert terug in de selectie van PSV. De spits speelde in november bij Fortuna Sittard zijn laatste wedstrijd en viel daarna weg met een knieblessure. De laatste weken zou hij hebben overwogen te vertrekken bij PSV, maar hij heeft Schmidt recent laten weten het seizoen af te willen maken in Eindhoven.

Carlos Vinícius, André Ramalho, Ibrahim Sangaré, Noni Madueke en Ryan Thomas ontbreken tegen Telstar. Het duel in Eindhoven begint om 18.45 uur.