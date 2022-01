Rai Vloet speelt voorlopig geen wedstrijden meer voor Heracles Almelo. De middenvelder, die in november betrokken was bij een dodelijk verkeersongeluk, maakte afgelopen weekend zijn rentree in de Eredivisie en dat leidde tot veel discussie.

De 26-jarige Vloet blijft wel meetrainen met de selectie van trainer Frank Wormuth, maar de club denkt nu dat het toch beter is als hij in wedstrijden niet meer in actie komt.

"Alle betrokkenen zijn gebaat bij rust, gezien alle commotie van afgelopen week. Sinds het noodlottige ongeval staan de rouwgevoelens van de familie van het slachtoffer bij ons voorop", legt technisch directeur Tim Gilissen donderdag uit.

"De emotionele betrokkenheid van de supporters, de sponsoren en de club is enorm. Ieder van ons hoopt dat de rust terugkeert."

Eerder deze maand werd bekend dat Vloet achter het stuur zat en onder invloed was van alcohol op het moment van het ongeluk, waarbij een vierjarig jongetje om het leven kwam.

Rai Vloet viel tegen NEC in de 65e minuut in. Rai Vloet viel tegen NEC in de 65e minuut in. Foto: Pro Shots

Nog lang onduidelijkheid over eventuele straf Vloet

Het onderzoek naar het ongeluk, dat gebeurde in de nacht van 13 op 14 november, loopt nog en over ongeveer een half jaar zal pas duidelijk zijn of Vloet bestraft wordt. Wormuth vertelde voorafgaand aan de wedstrijd tegen NEC, waarin Vloet als invaller zijn rentree maakte, dat Heracles de speler de gelegenheid wil geven zijn leven weer op te pakken. "Moet hij dan tot de zomer in een kamer gaan zitten?", aldus Wormuth.

De supporters van Heracles waren het daar niet mee eens. Na de uitwedstrijd van Heracles tegen NEC wachtten tientallen aanhangers van de Almelose club de spelersbus op bij het stadion in Almelo. Zij gingen het gesprek aan met algemeen directeur Rob Toussaint.

Drie dagen voor de thuiswedstrijd van Heracles tegen Go Ahead Eagles is nu alsnog besloten dat Vloet niet meer gaat spelen. De voormalig jeugdinternational, die eerder speelde voor onder meer PSV en NAC Breda, staat nog tot medio 2023 onder contract in Erve Asito.