Willem II neemt per direct afscheid van spits Kwasi Wriedt. De 27-jarige Ghanees gaat spelen voor Tweede Bundesliga-club Holstein Kiel, waar hij een contract tot de zomer van 2025 heeft getekend.

Over een transfersom is niets bekendgemaakt. Wriedt speelde anderhalf jaar voor Willem II. In 42 competitiewedstrijden voor de Tilburgers kwam de aanvaller tot twaalf doelpunten.

Dit seizoen scoorde Wriedt vier keer voor de nummer vijftien van de Eredivisie. Eerder kwam hij uit voor onder meer het tweede team van Bayern München en in het seizoen 2019/2020 speelde hij zelfs twee Bundesliga-wedstrijden voor 'Der Rekordmeister'.

Wriedt is de tweede speler die deze winter vertrekt bij Willem II. Eerder verkaste John Yeboah al op huurbasis naar MSV Duisburg. Daar stond de komst van Rick Zuijderwijk (teruggekeerd na een huurperiode bij FC Den Bosch) en Kilian Ludewig (gehuurd van Red Bull Salzburg) tegenover.

Willem II verkeert in een zeer moeizame periode. De ploeg van trainer Fred Grim won in de Eredivisie voor het laatst op 25 september (met 2-1 van PSV). In de twaalf wedstrijden daarna bleef winst uit, waardoor de 'Tricolores' zijn afgezakt naar de vijftiende plek.