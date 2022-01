PSV, Ajax en Feyenoord wachten de ontwikkelingen af wat betreft de mogelijke terugkeer van publiek in de stadions. Ze steunen het statement dat de Eredivisie CV (ECV) en de Coöperatie Eerste Divisie (CED) vorige week namens de clubs naar buiten brachten, waarin wordt gedreigd desnoods "demonstratief" de stadiondeuren te openen als het kabinet daar komende week nog geen toestemming voor geeft.

De topclubs willen dat echter niet doen zonder samenspraak met hun gemeentebestuur. "De eerste stap is de boodschap die vanuit onze bedrijfstak is gedaan", aldus een woordvoerder van PSV donderdag.

"Het is voor ons nu echt afwachten wat er uit de persconferentie van volgende week van het kabinet komt. Daarna gaan we in gesprek met de lokale driehoek. Daar hebben we een goede verstandhouding mee en dat willen we in stand houden. We gaan niet op de zaken vooruitlopen, we gaan zien hoe dit uitpakt. We weten wat ervoor nodig is om een stadion te openen voor het publiek, dat kunnen we snel geregeld hebben."

Terwijl de meeste profclubs de boodschap van de ECV en de CED vorige week deelden via hun sociale media, deden de topclubs dat opvallend genoeg niet. "Maar we staan wel achter het statement", aldus een woordvoerder van Ajax.

Clubs in de Keuken Kampioen Divisie laten volgende week zeer waarschijnlijk publiek toe in de stadions. Clubs in de Keuken Kampioen Divisie laten volgende week zeer waarschijnlijk publiek toe in de stadions. Foto: Pro Shots

KKD-clubs openen stadion waarschijnlijk sowieso

De voetbalclubs dreigen hun stadions na ruim twee maanden zonder publiek te openen, ook als het verbod op toeschouwers bij sportwedstrijden volgende week van kracht blijft. Diverse clubs uit de Keuken Kampioen Divisie die volgende week thuis spelen, hebben daarover al gesproken met de burgemeester van hun stad.

De Eredivisie ligt volgende week stil vanwege WK-kwalificatiewedstrijden in Zuid-Amerika en Azië. Een week later, in het weekend van 5 en 6 februari, spelen PSV, Ajax en Feyenoord thuis tegen respectievelijk AZ, Heracles Almelo en Sparta Rotterdam. "Zodra meer duidelijk is over Ajax-Heracles, zullen wij daarover communiceren", aldus de woordvoerder van de landskampioen.

Een woordvoerder van Feyenoord zegt dat er al overleg is geweest met de gemeente Rotterdam. "Wij merken begrip bij de driehoek, ook voor de spanningsvelden waarvoor we komen te staan. De burgemeesters doen er alles aan om de situatie veranderd te krijgen." Feyenoord loopt bij iedere thuiswedstrijd zonder publiek zo'n 1,2 miljoen euro omzet mis.