Ousmane Dembélé moet zo snel mogelijk vertrekken bij FC Barcelona. Het bestuur van de Catalaanse club is helemaal klaar met het gedrag van de Franse aanvaller en heeft de flankspeler donderdag laten weten dat hij niet meer welkom is.

"We zijn nu bijna zeven maanden met Ousmane in gesprek en hebben hem verschillende aanbiedingen gedaan", vertelt directeur Mateu Alemany tegenover Spaanse media.

"Zijn zaakwaarnemers hebben deze aanbiedingen systematisch afgewezen. Voor ons is het duidelijk dat hij niet verder wil bij onze club en niet toegewijd is aan ons project. Daarom hebben we hem laten weten dat hij zo snel mogelijk moet vertrekken, aangezien het voor ons geen zin heeft om met spelers te werken die hier niet willen zijn."

De 24-jarige Dembélé heeft bij Barcelona een aflopend contract en kan dus zeer waarschijnlijk transfervrij vertrekken. Barcelona had Dembélé woensdag nog een ultimatum gesteld, maar besluit een dag later dus om zelf de knoop door te hakken. Volgens Alemany is de beslissing om Dembélé te laten vertrekken in samenspraak met trainer Xavi genomen.

Dembélé een van de grootverdieners bij Barcelona

Xavi liet woensdag al doorschemeren dat een vertrek van Dembéle, een van de grootverdieners, Barcelona ook meer financiële lucht zou kunnen geven. Met een vertrek van Dembélé komt er direct meer geld vrij in de salarishuishouding.

Dembélé is sinds de zomer van 2017 speler van Barcelona, dat hem voor zo'n 140 miljoen euro overnam van Borussia Dortmund. De Fransman heeft de verwachtingen in Camp Nou echter niet kunnen waarmaken.

De teller staat momenteel op 129 wedstrijden, 31 doelpunten en 23 assists voor Dembélé. De laatste jaren stond de 27-voudig international veel aan de kant door blessureleed.

