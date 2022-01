Manchester United-trainer Ralf Rangnick is blij dat zijn beslissing om Cristiano Ronaldo te wisselen in het duel met Brentford (1-3-zege) goed uitpakte. De Portugees maakte zijn onvrede duidelijk zichtbaar toen hij in de 71e minuut het veld verliet, waarna United via invaller Marcus Rashford de wedstrijd besliste.

"Hij zei: 'Waarom ik? Waarom haal je mij eraf?'", vertelde Rangnick over de tirade van Ronaldo bij de wissel.

De 36-jarige aanvaller ging mopperend op de bank zitten en smeet uit boosheid ook zijn trainingsjas op de grond. Vanaf de kant zag Ronaldo dat Rashford de 0-3 maakte in het Community Stadium.

"Ik zei tegen Cristiano: 'Luister, ik moet deze beslissing nemen in het belang van het team'", legde Rangnick uit. "Het was dezelfde situatie als vijf dagen eerder tegen Aston Villa. Toen stonden we een kwartier voor tijd ook met 2-0 voor, maar lieten we ze nog terugkomen tot 2-2. We wilden niet dezelfde fout maken."

Vreugde bij Manchester United na de 1-3 van Marcus Rashford. Vreugde bij Manchester United na de 1-3 van Marcus Rashford. Foto: Getty Images

'Cristiano was niet blij'

Ronaldo moest plaatsmaken voor verdediger Harry Maguire, terwijl Donny van de Beek negentig minuten op de bank bleef. "Ik besloot met vijf verdedigers te gaan spelen", zei Rangnick.

"En dan met Rashford als snelle vleugelspits. Dat was de juiste beslissing. Cristiano was natuurlijk niet blij, hij is een doelpuntenmaker en wil altijd op het veld staan. Maar we moesten compact gaan spelen, we hadden verse benen en sterke koppers nodig."

Na de 0-3 van Rashford in de 77e minuut zocht Rangnick even contact met Ronaldo. "Ik snap dat je goals wil maken, maar als je over een paar jaar wellicht zelf coach bent, dan zou je dezelfde beslissing nemen", zei hij tegen zijn speler. "Ik verwacht geen knuffel van hem, maar we hebben zeker geen problemen met elkaar."

Door de overwinning op Brentford staat Manchester United stevig op de zevende plek in de Premier League, maar de achterstand op de bovenste clubs is groot. Koploper Manchester City heeft 21 punten meer, maar ook een wedstrijd meer gespeeld.