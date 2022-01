Manager Antonio Conte is niet van plan Steven Bergwijn deze winter naar Ajax te laten vertrekken. De aanvaller bewees woensdag zijn waarde voor Tottenham Hotspur met goals in de 95e én 97e minuut tegen Leicester City, waarmee hij zijn ploeg een 2-3-zege bezorgde.

Recent kwam naar buiten dat de 24-jarige Bergwijn zou mogen vertrekken bij Tottenham en dat Ajax voor hem in de markt is, maar als het aan manager Conte ligt, gaat de oud-PSV'er nergens heen.

"Ik ben altijd duidelijk over hem geweest. Hij is voor mij en voor ons een belangrijke speler, omdat hij eigenschappen heeft die we in onze ploeg niet veel hebben", zei Conte na de miraculeuze ontsnapping in Leicester.

"Hij is heel goed in de een-tegen-eenduels en kan een man uitspelen. Hij kan in de aanval spelen, maar ook als nummer tien. We bouwen aan een zo sterk mogelijke ploeg en worden er juist zwakker op als hij vertrekt."

Conte voorziet een belangrijke rol voor Bergwijn. "Als Steven topfit is, kan hij in de basis beginnen of beslissend zijn als invaller. Volgens mij is hij hier gelukkig en wil hij voor Tottenham blijven spelen."

Steven Bergwijn is op weg naar het winnende doelpunt tegen Leicester City.

Bergwijn: 'Dit is een jongensdroom'

Bergwijn, voor wie Ajax tevergeefs 18 miljoen euro zou hebben geboden, zei zelf niets over zijn toekomst. De Oranje-international was alleen maar blij met zijn doelpunten als invaller in Leicester.

"Het is de droom van elke jongen om een ​​wedstrijd op deze manier om te draaien. Het is fantastisch. De fans hebben een geweldige dag gehad", zei hij.

"Ik heb twee keer gescoord en ik ben blij. De manager zei me dat ik moest scoren, het de verdedigers moeilijk moest maken en dicht bij Harry Kane moest blijven toen ik erin kwam."

Dankzij de ontsnapping in Leicester is Tottenham Hotspur de nummer vijf van de Premier League. De club uit Londen heeft nog enkele duels tegoed en kan nog verder stijgen.

