De Nederlandse zaalvoetballers zijn blij en trots na hun goede start op het EK in eigen land. De ploeg van bondscoach Max Tjaden begon het toernooi woensdag met een knappe 3-2-zege op Oekraïne.

Geen publiek in de Ziggo Dome, een tegentreffer na ongeveer 50 seconden, alle tegenslagen werden overwonnen. "We willen ons land én onze families trots maken", zei sterspeler Mohamed Attaibi, na het spannende duel.

De eerste stap is gezet, al volgen er met Portugal en Servië in de groepsfase nog zware tegenstanders. Nog een zege is toereikend om de volgende ronde te halen. "We hebben een enorme drang om ons te bewijzen", aldus Attaibi. "Onze kracht is het geloof in ons team."

Twee jaar lang droomden de voetballers van spelen voor 10.000 man in de Ziggo Dome, een entourage die voor Nederlandse begrippen ongekend zou zijn. Nu moest de selectie zich onder zware druk voor lege tribunes bewijzen, waarbij de aanmoedigingen slechts uit de geluidsinstallatie kwamen. Veel mensen volgden de wedstrijd echter live via de NOS.

"Een van onze doelen is deze sport op de kaart zetten", vervolgt Attaibi, die ook als 'legacy manager' voor de projectorganisatie van het EK futsal actief is. "We hebben een eerste stap gezet."

'Hopelijk hebben we laten zien wat we kunnen'

Ook in dat opzicht is Oranje daarmee op de goede weg. "We hebben een fantastische prestatie geleverd", zegt Jamal el Ghannouti, die in de tweede helft in het veld kwam en met 156 interlands recordinternational is.

"En dat hebben we als team gedaan. Op voorhand gaven de meeste mensen ons in deze groep weinig kans. Wij waren overtuigd van het tegendeel. We hebben gestreden en hopelijk hebben we Nederland laten zien wat we kunnen."

Nederland herstelde zich na rust van de snelle tegentreffer. Volgens El Ghannouti kwam dat niet omdat er na rust betere spelers in het veld stonden. "Misschien speelden in het begin de zenuwen een beetje mee", zei hij. "Ondanks al mijn interlands had ik daar ook wel last van. Maar in de eerste helft ging het eigenlijk ook heel goed. Meteen na de 0-1 al toonden we veerkracht en kregen we kansen."

Na rust werden de kansen wél benut. El Ghannouti: "We hebben alles gegeven. Iedereen heeft al zijn energie in deze wedstrijd gestoken. Het was mooi, alleen heel jammer dat er geen publiek bij mocht zijn. We willen de volgende ronde halen en daarvoor moeten we twee landen onder ons houden. Zover zijn we nog niet, maar het kan. We geloven erin en we dromen ervan."