Thom Haye had woensdagavond met een assist een belangrijke bijdrage aan de 2-1-zege van NAC Breda op PEC Zwolle in de achtste finales van de TOTO KNVB-beker, maar hij hoopt nog altijd snel een transfer te maken. De door sc Heerenveen begeerde middenvelder laakt de manier waarop zijn club handelt.

"Ik ga er zelf nog steeds vanuit dat ik mijn laatste wedstrijd voor NAC heb gespeeld", zei de 26-jarige Haye in het Rat Verlegh Stadion tegen ESPN. "De interesse van Heerenveen is er nog steeds. Er ligt ook een bedrag, maar daar is amper op gereageerd. Ik begin me er nu wel heel erg aan te storen."

Heerenveen wil Haye aantrekken als vervanger van Joey Veerman, die deze maand de overstap maakte naar PSV. De middenvelder van NAC wil zelf ook graag naar de Friezen en claimt dat de 'Parel van het Zuiden' hem afgelopen zomer al heeft beloofd dat hij voor een goed bod mag vertrekken. Toch lijkt een transfer ver weg.

"Ik heb afgelopen zomer met Mattijs Manders (algemeen directeur, red.) gesproken en ik weet ongeveer de prijs die het in de zomer moest zijn. Het bod dat er nu ligt, is een stuk hoger dan de indicatie die ik afgelopen zomer kreeg", aldus een geërgerde Haye.

"Volgens mij is het een bedrag dat nog nooit is neergelegd voor een speler van mijn leeftijd op dit niveau. We hebben afspraken gemaakt. Dat het nu zo loopt, vind ik wel moeilijk. Het lijkt alsof er op de achtergrond andere dingen spelen. We hadden er al uit moeten zijn."

Haye speelt sinds de zomer van 2020 voor NAC en is dit seizoen met acht doelpunten en negen assists belangrijk voor de club uit de Keuken Kampioen Divisie. De oud-middenvelder van AZ, Willem II en ADO Den Haag speelde al 130 wedstrijden in de Eredivisie.