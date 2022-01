AZ heeft woensdagavond door een late zege op FC Twente de kwartfinales van de TOTO KNVB Beker bereikt. De Alkmaarders waren met 1-2 te sterk in De Grolsch Veste.

Vangelis Pavlidis tekende in de 83e minuut voor de winnende treffer. Eerder in de tweede helft waren FC Twente-spits Ricky van Wolfswinkel (penalty) en verdediger Julio Pleguezuelo (eigen doelpunt) tot scoren gekomen.

Het is een bittere nederlaag voor FC Twente, dat in de vorige ronde nog een knappe prestatie leverde door Feyenoord na verlenging uit te schakelen. AZ stroomde vanwege Europese verplichtingen pas in de tweede ronde in.

De ploeg van trainer Pascal Jansen, die toen afrekende met Heracles Almelo (4-1), weet al dat het in de kwartfinales opnieuw een uitwedstrijd moet spelen. Tegenstander wordt mogelijk Ajax of PSV, die donderdag respectievelijk Excelsior Maassluis en Telstar ontvangen. NEC en RKC Waalwijk behoren ook tot de mogelijke tegenstanders.

De loting voor de kwartfinales is zaterdag. AZ hoopt de KNVB-beker voor de vijfde keer in de clubhistorie te veroveren. De Alkmaarders wonnen het bekertoernooi voor het laatst in 2013, toen PSV in de finale werd verslagen.

Karlsson ziet doelpunt afgekeurd worden

In een weinig verheffende eerste helft kreeg AZ de beste mogelijkheden, al waren schoten van Dani de Wit en Pavlidis geen probleem voor FC Twente-doelman Lars Unnerstall. Vlak voor rust leken de bezoekers alsnog op voorsprong te komen via Jesper Karlsson, maar de vlag ging omhoog voor buitenspel.

In de herhaling bleek later dat de Zweedse aanvaller ruim achter de laatste verdedigers van FC Twente stond toen Yukinari Sugawara de pass van achteruit gaf en dat de bal tussendoor niet werd aangeraakt. In deze fase van het toernooi is er nog geen VAR, waardoor scheidsrechter Serdar Gözübüyük niks anders kon doen dan het doelpunt afkeuren.

Waar AZ een doelpunt door de neus geboord zag worden, kwam FC Twente vlak na rust wél op voorsprong. Doelman Peter Vindahl Jensen liet de bal uit zijn handen glippen na miscommunicatie met Sam Beukema en Manfred Ugalde kon oppikken, maar hij werd gevloerd door Vindahl Jensen. De daaropvolgende penalty werd feilloos binnengeschoten door Van Wolfswinkel.

Vlak na de openingstreffer was FC Twente ook dicht bij de 2-0. Invaller Daan Rots probeerde het van afstand en zag zijn fraaie schot met links buiten bereik van Jensen op de paal belanden. AZ drong daarna aan in De Grolsch Veste en kwam in de 63e minuut op gelijke hoogte. Pleguezuelo werkte een voorzet in zijn eigen doel.

In het restant van de bijzonder rommelige tweede helft drong AZ het meest aan en die intenties werden beloond. Pavlidis werd aan de rechterkant weggestuurd en schoot via de teen van Unnerstall en de binnenkant van de paal raak. FC Twente deelde in de slotfase nog wat speldenprikjes uit, maar het ticket voor de kwartfinales kwam niet meer serieus in gevaar voor AZ.