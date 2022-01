De Nederlandse zaalvoetballers zijn het EK in eigen land uitstekend begonnen met een overwinning op Oekraïne. In Amsterdam werd woensdag in de tweede helft een 0-1-achterstand omgebogen in een 3-2-zege.

Nederland begon dramatisch aan het duel dat vanwege de coronamaatregelen in een leeg Ziggo Dome werd afgewerkt. Met minder dan een minuut op de klok opende Mykhailo Zvarych namens Oekraïne de score.

Na rust kwam Oranje in een gewijzigde opstelling als herboren uit de kleedkamer. Aanvoerder Oualid Saadouni trok de stand gelijk, waarna Mohamed Attaibi en Said Bouzambou het verschil maakten. Petro Shoturma zorgde met de 3-2 nog voor een spannende slotfase.

In dezelfde poule won regerend wereld- en Europees kampioen Portugal met 4-2 van Servië. De beste twee landen van de in totaal vier groepen plaatsen zich voor de kwartfinales.

Op basis van de wereldranglijst is Oranje de underdog in poule A. De ploeg van bondscoach Max Tjaden staat 36e, beduidend lager dan Portugal (4), Oekraïne (12) en Servië (15).

Hoewel Nederland alle wedstrijden in de Ziggo Dome speelt, worden er dit EK ook in Groningen groepsduels afgewerkt. De kwartfinales, halve finales en finale vinden allemaal plaats in Amsterdam.

Oualid Saadouni zorgde met een fraaie kopbal voor de gelijkmaker. Foto: Getty Images

Oranje toont veerkracht na nerveuze start

Nederland leek bij het eerste optreden op een EK sinds 2014 in de openingsfase bevangen door de zenuwen. In de eerste minuut kreeg Zvarych alle ruimte om vanuit de draai de score te openen.

Naarmate de eerste helft vorderde, kwam de vicewereldkampioen van 1989 beter in de wedstrijd. Attaibi schoot net naast en Karim Mossaoui raakte via de handen van de keeper de paal.

Pas in de tweede helft liet Oranje pas echt zien wat het in zijn mars heeft. Saadouni kopte na een assist van de sterk keepende Manuel Kuijk raak en slechts twee minuten later maakte Attaibi er 2-1 van, nadat Mats Velseboer was gestuit op de doelman.

Met een schitterende uithaal in de bovenhoek leek Bouzambou in de dertigste minuut de wedstrijd te beslissen, maar toen Portugal de keeper inwisselde voor een extra veldspeler werd het toch nog spannend. Na de aansluitingstreffer van Shoturma hield Oranje met hangen en wurgen stand.

Nederland hervat het EK zondag met een wedstrijd tegen Portugal. De groepsfase wordt vrijdagavond tegen Servië afgesloten.