Nigeria is woensdag dankzij een 2-0-zege op Guinee-Bissau als groepswinnaar geëindigd in poule D van de Afrika Cup. Ook Egypte is dankzij een 1-0-overwinning op Soedan door naar de laatste zestien.

Umar Sadiq maakte in de 56e minuut de openingsgoal voor Nigeria. De 24-jarige spits, die in het seizoen 2017/2018 nog bij NAC Breda in de Eredivisie speelde, tikte van dichtbij binnen na een aanval over veel schijven.

De in Haarlem geboren William Troost-Ekong zorgde een kwartier voor tijd voor de 0-2. De VAR had enkele minuten nodig om te constateren dat de aanvoerder van Nigeria niet buitenspel stond. Troost-Ekong speelde voor FC Groningen en FC Dordrecht in de Eredivisie.

Met voormalig ADO Den Haag- en FC Twente-verdediger Tyronne Ebuehi heeft Nigeria nog een oud-Eredivisie-speler in de gelederen. De rechtsback speelde 76 minuten mee.

Eindstand groep D Afrika Cup 1. Nigeria 3-9 (+5)

2. Egypte 3-6 (+1)

3. Soedan 3-1 (-3)

4. Guinee-Bissau 3-1 (-3)

Verdediger kopt Egypte naar zege

Egypte gaat als nummer twee van de groep door naar de knock-outfase. De ploeg van sterspeler Mohamed Salah boekte een zuinige 1-0-zege op Soedan.

Mohamed Abdelmonem maakte al vroeg de enige treffer van de wedstrijd. De verdediger kopte raak na een hoge voorzet.

Donderdag worden de laatste vier groepsduels gespeeld in de Afrika Cup. Zondag gaat het toernooi in Kameroen verder met de achtste finales.