NAC Breda heeft woensdagavond opnieuw een Eredivisionist uitgeschakeld in de TOTO KNVB Beker. De club uit de Keuken Kampioen Divisie bereikte door een laat doelpunt ten koste van PEC Zwolle (2-1) de kwartfinales. NEC voegde zich door een nipte overwinning op FC Groningen (1-2) bij de laatste acht.

Na amper een kwartier spelen stond het al 1-1 bij NAC-PEC. De bezoekers kwamen na vijf minuten op voorsprong via Mustafa Saymak, waarna Feyenoord-huurling Naoufal Bannis het evenwicht terugbracht.

De winnende treffer in het lege Rat Verlegh Stadion viel pas vijf minuten voor tijd en kwam op naam van Kaj de Rooij, die ervoor zorgde dat NAC opnieuw een club uit de Eredivisie uitschakelde. In de vorige ronde waren de Brabanders al op eigen veld te sterk voor cupfighter FC Utrecht (3-2).

Toch presteert NAC in de eigen Keuken Kampioen Divisie niet geweldig. De 'Parel van het Zuiden' staat na 22 gespeelde wedstrijden slechts op de negende plek. PEC is al enige tijd hekkensluiter in de Eredivisie.

Kaj de Rooij zorgde vijf minuten voor tijd voor de winnende treffer. Kaj de Rooij zorgde vijf minuten voor tijd voor de winnende treffer. Foto: Pro Shots

PEC vergeet zichzelf te belonen

Het geplaagde PEC begon de tweede seizoenshelft in de Eredivisie afgelopen weekend goed en leek dat ook door te zetten in de KNVB-beker. Saymak zorgde al na vijf minuten voor de openingstreffer op aangeven van Eliano Reijnders. Het antwoord van NAC volgde echter al snel: Bannis was het eindstation van een fraaie aanval.

In het restant van de eerste helft kreeg PEC legio kansen om weer op voorsprong te komen, maar doelman Nick Olij hield NAC op de been. Een kwartier na rust had NAC zelf op voorsprong moeten komen. Weer was het Bannis die gevaarlijk opdook voor het doel, maar hij kreeg het voor elkaar om van dichtbij over en naast te schieten.

Nog geen tien minuten later schoot PEC-invaller Slobodan Tedic in kansrijke positie naast na goed voorbereidend werk van Daishawn Redan en werd een schot van Reijnders van de lijn gehaald. Toch was het NAC dat in de slotfase aandrong en ook de winnende treffer maakte. Odysseus Velanas legde de bal met zijn borst klaar voor de voeten van De Rooij en die schoot NAC op fraaie wijze naar de laatste acht.

In de kwartfinales moet NAC voor het eerst dit bekertoernooi een uitwedstrijd spelen, maar de tegenstander is nog niet bekend. Een van de mogelijke opponenten is NEC, dat eerder op woensdag ten koste van FC Groningen de laatste acht van het bekertoernooi bereikte.

NAC Breda schakelde na FC Utrecht weer een club uit de Eredivisie uit. NAC Breda schakelde na FC Utrecht weer een club uit de Eredivisie uit. Foto: Pro Shots

Effectief NEC wint bij FC Groningen

Calvin Verdonk zette NEC vroeg in de wedstrijd op voorsprong, waarna Michael de Leeuw de stand in de blessuretijd van de eerste helft gelijktrok. Door een treffer van Mikkel Duelund vlak na rust trok NEC toch aan het langste eind: 1-2.

De bekeruitschakeling is een nieuwe domper voor FC Groningen, dat in de Eredivisie ook teleurstellend presteert. De ploeg van de na dit seizoen vertrekkende Danny Buijs verloor de laatste drie competitiewedstrijden en is al vijf Eredivisie-duels zonder overwinning.

Bij de loting voor de achtste finales in december werd al bepaald dat de winnaar van FC Groningen-NEC in de kwartfinales een thuiswedstrijd mag spelen. Het wordt de eerste thuiswedstrijd voor NEC in dit bekertoernooi. Op weg naar de achtste finales wonnen de Nijmegenaren de uitduels met Capelle (0-3) en SC Cambuur (1-2).

Bjorn Meijer baalt na weer een gemiste kans van FC Groningen. Bjorn Meijer baalt na weer een gemiste kans van FC Groningen. Foto: Pro Shots

FC Groningen vergeet kansen af te maken

NEC begon net als in de vorige ronde tegen Cambuur niet in de sterkste opstelling, maar kende wel een droomstart in de Euroborg. Verdonk bedacht zich in de tiende minuut geen moment bij een hoge voorzet van Javier Vet en klopte doelman Jan Hoekstra met een strakke volley.

De vroege openingstreffer leek FC Groningen weinig te deren, want de thuisploeg nam het initiatief en brak regelmatig door de Nijmeegse defensie. Dat leidde tot kansen voor onder anderen Paulos Abraham en Laros Duarte, maar Groningen kreeg pas vlak voor rust loon naar werken. De Leeuw kon aan de rechterkant het strafschopgebied binnenlopen en schoot fraai raak in de verre hoek.

Na de sterke fase in de eerste helft was Groningen vlak na rust niet bij de les. Mikkel Duelund kreeg de tijd en ruimte om het strafschopgebied in te dribbelen en schoof de bal buiten bereik van Hoekstra laag in de hoek.

Net als voor rust waren de meeste kansen voor Groningen, maar doelman Danny Vukovic redde uitstekend op pogingen van Bjorn Meijer en Tomás Suslov. In de absolute slotfase kreeg FC Groningen geen serieuze kans meer, waardoor NEC zich op mag gaan maken voor een thuiswedstrijd in de kwartfinales.