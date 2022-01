NEC heeft woensdag ten koste van FC Groningen de kwartfinales van de TOTO KNVB Beker bereikt. De Nijmegenaren waren in de Euroborg een stuk effectiever dan de 'Trots van het Noorden' en wonnen met 1-2.

Calvin Verdonk zette NEC vroeg in de wedstrijd op voorsprong, waarna Michael de Leeuw de stand in de blessuretijd van de eerste helft gelijk trok. Door een treffer van Mikkel Duelund vlak na rust trok NEC toch aan het langste eind.

De bekeruitschakeling is een nieuwe domper voor FC Groningen, dat in de Eredivisie ook teleurstellend presteert. De ploeg van de na dit seizoen vertrekkende Danny Buijs verloor de laatste drie competitiewedstrijden en is al vijf Eredivisie-duels zonder overwinning.

Bij de loting voor de achtste finales in december werd al bepaald dat de winnaar van FC Groningen-NEC in de kwartfinales een thuiswedstrijd mag spelen. Het is nog niet bekend tegen wie de ploeg van trainer Rogier Meijer het op moet nemen.

Het wordt de eerste thuiswedstrijd voor NEC in dit bekertoernooi. Op weg naar de achtste finales wonnen de Nijmegenaren de uitduels met Capelle (0-3) en SC Cambuur (1-2)

Bjorn Meijer baalt na weer een gemiste kans van FC Groningen. Foto: Pro Shots

NEC een stuk effectiever dan FC Groningen

NEC begon net als in de vorige ronde tegen Cambuur niet in de sterkste opstelling, maar kende wel een droomstart in de Euroborg. Verdonk bedacht zich in de tiende minuut geen moment bij een hoge voorzet van Javier Vet en klopte doelman Jan Hoekstra met een strakke volley.

De vroege openingstreffer leek FC Groningen weinig te deren, want de thuisploeg nam het initiatief en brak regelmatig door de Nijmeegse defensie. Dat leidde tot kansen voor onder anderen Paulos Abraham en Laros Duarte, maar Groningen kreeg pas vlak voor rust loon naar werken. De Leeuw kon aan de rechterkant het strafschopgebied binnenlopen en schoot fraai raak in de verre hoek.

Na de sterke fase in de eerste helft was Groningen vlak na rust niet bij de les. Mikkel Duelund kreeg de tijd en ruimte om het strafschopgebied in te dribbelen en schoof de bal buiten bereik van Hoekstra laag in de hoek.

Net als voor rust waren de meeste kansen voor Groningen, maar doelman Danny Vukovic redde uitstekend op pogingen van Bjorn Meijer en Tomas Suslov. In de absolute slotfase kreeg FC Groningen geen serieuze kans meer, waardoor NEC zich op mag gaan maken voor een thuiswedstrijd in de kwartfinales.