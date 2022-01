Borussia Mönchengladbach staat na de sensationele 5-0-bekerzege op Bayern München weer met beide benen op de grond. De ploeg blameerde zich woensdag in de achtste finales van de DFB-Pokal tegen Hannover 96, dat uitkomt op het tweede niveau: 3-0. Abdou Harroui schoot Sassuolo naar de kwartfinales van de Coppa Italia.

Gladbach, dat twaalfde staat in de Bundesliga en in oktober in de tweede ronde Bayern München vernederde, kwam in Hannover al na vier minuten op achterstand door toedoen van Maximilian Beier. Sebastian Kerk maakte er tien minuten voor rust uit een penalty 2-0 van.

Ook daarna kon de ploeg van de onder druk staande trainer Adi Hütter geen vuist maken. Met zijn tweede doelpunt van de avond bezegelde Beier de zesde nederlaag van Gladbach in de laatste acht wedstrijden.

Hansa Rostock kon in de achtste finales niet voor een verrassing zorgen. De club uit de 2. Bundesliga verloor met 2-0 van RB Leipzig. Yussuf Poulsen en Dani Olmo maakten de goals voor de nummer zeven van de Bundesliga.

Dinsdag plaatsen Karlsruhe, Hamburger SV, St. Pauli en VfL Bochum zich al voor de kwartfinales. Woensdagavond staan nog TSG Hoffenheim-SC Freiburg en de derby tussen Hertha BSC en Union Berlin op het programma.

Abdou Harroui maakte met een schot in de bovenhoek zijn eerste goal voor Sassuolo. Abdou Harroui maakte met een schot in de bovenhoek zijn eerste goal voor Sassuolo. Foto: ANP

Oud-Spartaan Harroui matchwinner met eerste goal

In Italië maakte Harroui zijn eerste doelpunt in het shirt van Sassuolo. Die treffer volstond om zijn ploeg ten koste van Cagliari naar de kwartfinales van de Italiaanse beker te loodsen. Daarin wordt Juventus de tegenstander.

Harroui maakte afgelopen zomer de overstap van Sparta naar de Serie A, maar in zijn eerste veertien wedstrijden bleef hij droogstaan. Met een fraai schot in de bovenhoek wist de middenvelder in de achttiende minuut tegen Cagliari eindelijk de ban te breken.

Vorig jaar kwam Harroui nog met Jong Oranje uit op het EK onder 21. Daarna besloot hij echter te kiezen voor de Marokkaanse nationale ploeg, maar een plaats in de selectie voor de Afrika Cup bleek er niet in te zitten.