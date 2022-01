Atlético Madrid is woensdag na een verhitte avond in San Sebastián uitgeschakeld in de Copa del Rey. De ploeg van trainer Diego Simeone verloor in de achtste finales met 2-0 van Real Sociedad. Internazionale ontsnapte aan uitschakeling in de Coppa Italia.

Atlético kreeg een allesbehalve warme ontvangst bij de Reale Arena, thuishaven van Real Sociedad. Fans van de thuisclub bekogelden de twee spelersbussen met allerlei voorwerpen. Daarbij sneuvelden meerdere ruiten, maar niemand raakte gewond.

De Belg Adnan Januzaj opende na ruim een half uur de score namens de Basken, die voor de winterstop PSV uitschakelden in de Europa League. Alexander Sørloth, voormalig speler van FC Groningen, verdubbelde kort na rust de voorsprong.

Real Madrid en FC Barcelona komen donderdag pas in actie. De Madrilenen spelen uit tegen Elche, de Catalanen gaan bij Athletic Club op bezoek. Real Mallorca, Rayo Vallecano, Cádiz, Valencia en Real Betis zijn al zeker van een plaats bij de laatste acht.

Dumfries ontsnapt met Inter aan uitschakeling

In Italië kroop Internazionale door het oog van de naald. De koploper van de Serie A sleepte in de achtste finales tegen Empoli in blessuretijd een verlenging uit het vuur en redde daarin het vege lijf: 3-2.

Inter-trainer Simone Inzaghi wijzigde zijn basisploeg ten opzichte van het laatste competitieduel op liefst negen plaatsen. Stefan de Vrij bleef daardoor op de bank, Denzel Dumfries speelde wel de hele wedstrijd mee.

De thuisploeg verspeelde in de tweede helft een 1-0-voorsprong en pas in de blessuretijd dwong Andrea Ranocchia een verlenging af. Daarin werd Stefano Sensi de matchwinner voor de ploeg die vorige week nog de Italiaanse Supercup won.

Sassuolo bereikte de kwartfinales dankzij een doelpunt van Abdou Harroui. Met een schot in de bovenhoek zorgde de oud-Spartaan ervoor dat Cagliari met 1-0 werd verslagen. Het was voor de voormalig speler van Jong Oranje, die inmiddels heeft gekozen voor een interlandloopbaan bij Marokko, zijn eerste goal sinds zijn transfer van afgelopen zomer.

Gladbach geeft stunt tegen Bayern geen vervolg

In Duitsland staat Borussia Mönchengladbach na de sensationele 5-0-bekerzege op Bayern München weer met beide benen op de grond. De ploeg blameerde zich woensdag in de achtste finales van de DFB-Pokal tegen Hannover 96, dat uitkomt op het tweede niveau: 3-0.

Hansa Rostock kon in de achtste finales niet voor een verrassing zorgen. De club uit de 2. Bundesliga verloor met 2-0 van RB Leipzig. Yussuf Poulsen en Dani Olmo maakten de goals voor de nummer zeven van de Bundesliga.

Mark Flekken plaatste zich met SC Freiburg voor de kwartfinales. Mede door twee goals van Vincenzo Grifo won de ploeg van de Nederlandse keeper met 1-4 van Hoffenheim. Union Berlin won de derby tegen Hertha BSC, waar Jurgen Ekkelenkamp op de bank bleef, met 2-3.

Dinsdag plaatsten Karlsruhe, Hamburger SV, VfL Bochum en St. Pauli zich al voor de kwartfinales. Die laatste ploeg zorgde voor een stunt door Borussia Dortmund uit te schakelen.