De van een coronabesmetting herstellende Lionel Messi hoeft eind deze maand niet naar Argentinië af te reizen voor twee WK-kwalificatieduels. De Zuid-Amerikanen hebben zich al geplaatst voor het WK in Qatar.

Argentinië speelt op 28 januari tegen Chili en treft vier dagen later Colombia in de kwalificatiereeks. Beide tegenstanders zijn nog volop in de race voor een WK-ticket.

De Argentijnse bond maakte woensdag de 27-koppige selectie bekend. Ajacieden Lisandro Martínez en Nicolás Tagliafico zijn wel opgenomen in de lijst.

Messi is sinds 22 december niet meer in actie gekomen voor Paris Saint-Germain. De zevenvoudig Wereldvoetballer van het Jaar raakte tijdens de winterstop op vakantie in Argentinië besmet met het coronavirus.

Mbappé loopt blessure op

Inmiddels is Messi al enige tijd terug in Frankrijk, maar hij is nog niet volledig hersteld. Woensdag nam hij voor het eerst deel aan de groepstraining bij PSG.

Op die training ontbrak Kylian Mbappé. De topspits heeft een spierblessure in het bovenbeen. Het is onduidelijk hoelang Mbappé uitgeschakeld is, vrijdag wordt de blessure opnieuw onderzocht.

PSG speelt zondag een thuiswedstrijd tegen middenmoter Reims. Met liefst elf punten voorsprong stevent de koploper af op het kampioenschap.

