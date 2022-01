Hoewel de aandacht in Eindhoven vooral uitgaat naar de topper van zondag tegen Ajax, is er donderdag eerst nog een bekerwedstrijd tegen Telstar. Trainer Roger Schmidt is niet bang voor onderschatting van de nummer dertien van de Keuken Kampioen Divisie.

"Focus zal een sleutelbegrip zijn", zegt Schmidt woensdag. "Maar we zijn enorm gemotiveerd om in dit toernooi te presteren. We willen de beker winnen. Ik heb er dan ook geen twijfel over dat we er donderdag staan."

De Duitser zal zijn ploeg zondag de Eredivisie hervatten met een 0-1-zege bij FC Groningen. De Brabanders bleven daardoor koploper, met een punt voorsprong op Ajax. De nummer twee komt zondag op bezoek in het Philips Stadion, maar eerst moet tegen Telstar een plaats in de kwartfinales van de TOTO KNVB Beker worden bemachtigd.

Schmidt zal zijn spelers aanraden volledig geconcentreerd te zijn tegen de eerstedivisionist. "Zij hebben niks te verliezen en zullen er alles aan doen om zo lang mogelijk in de wedstrijd te blijven. Wij moeten daar antwoorden op zien te vinden."

"Het zijn intensieve weken met veel pittige wedstrijden achter elkaar. Bovendien weet iedereen dat niet alle spelers helemaal topfit zijn. Voor hen is het een uitdaging om tussen de wedstrijden door te herstellen. Een voordeel is dat ze de wedstrijden kunnen gebruiken om de fysieke conditie te verbeteren."

Spitsen Eran Zahavi en Carlos Vinícius ontbreken tegen Telstar, net als André Ramalho, Ibrahim Sangaré, Noni Madueke en Ryan Thomas. Het duel in Eindhoven begint donderdag om 18.45 uur. Ajax trapt om 21.00 uur af tegen de amateurs van Excelsior Maassluis.

