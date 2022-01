De KNVB heeft het kabinet en het Outbreak Management Team (OMT) woensdag opgeroepen om de voetbalstadions zo snel mogelijk te openen. Volgens de bond is dat nodig omdat de situatie voor de clubs uitzichtloos begint te worden.

De KNVB heeft berekend dat de Nederlandse clubs in het seizoen 2020/2021 219 miljoen euro minder omzet hebben gehad, waarvan 155 miljoen euro direct als gevolg van de coronapandemie.

"Voetballen in lege stadions heeft de Nederlandse clubs inmiddels vele miljoenen euro's gekost", zegt Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal van de KNVB.

"Dat blijkt uit de financiële cijfers over het seizoen 2020/2021. Clubs hebben kostenbesparingen doorgevoerd, er zijn loonoffers gebracht en de schulden nemen toe. De rek is er inmiddels helemaal uit."

Van Leeuwen zegt dat mede door de sluiting van de stadions twee maanden geleden de situatie uitzichtloos begint te worden. "Daarom roepen we het OMT en het kabinet op om serieus te kijken naar het openen van stadions, uiteraard op een veilige en verantwoorde manier, en zo perspectief te bieden aan de clubs en supporters."

MVV wil stadion De Geusselt over twee weken hoe dan ook openen. MVV wil stadion De Geusselt over twee weken hoe dan ook openen. Foto: Pro Shots

Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen in maand gehalveerd

Volgens de KNVB is het toelaten van het publiek in de stadions de oplossing om de financiële situatie van de clubs te verbeteren. "Zo'n 60 procent van de omzet is namelijk afkomstig uit stadionbezoek", zegt Van Leeuwen.

"Daarmee zijn we uniek in Europa, want in de andere voetballanden spelen de media-inkomsten een veel grotere rol. Terwijl ze daar, bijvoorbeeld in Engeland, Spanje, Frankrijk en Portugal, nu wél publiek mogen ontvangen. Dus als Nederlandse clubs daar spelen voor Europese toernooien, dan kunnen Nederlandse supporters hen wel aanmoedigen."

MVV kondigde woensdag aan dat de club zijn stadion De Geusselt hoe dan ook zal openen bij het thuisduel met provinciegenoot VVV-Venlo van 4 februari. "Niet om recalcitrant te zijn maar het is bittere noodzaak."

De oproep van de KNVB komt op een de dag dat de ziekenhuiscijfers opnieuw zijn gedaald. Vergeleken met een maand geleden is het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen gehalveerd, bleek woensdag uit de recentste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). In totaal liggen er nu nog 1.148 COVID-19-patiënten in het ziekenhuis, 37 minder dan dinsdag.

Het kabinet voerde vrijdag een aantal versoepelingen door, maar de regels in het profvoetbal bleven ongewijzigd. Volgende week dinsdag staat er een nieuwe persconferentie op het programma.