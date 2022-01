FC Barcelona heeft Ousmane Dembélé woensdag een ultimatum gesteld. De club is klaar met de maandenlange onduidelijkheid over de toekomst van de Franse aanvaller en eist dat hij snel beslist. Zo niet, dan wordt hij nog deze winter van de hand gedaan.

In de Spaanse media is Dembélé al maanden onderwerp van gesprek. De 24-jarige buitenspeler zou in de onderhandelingen over het verlengen van zijn aflopende contract tal van moeilijke eisen hebben, terwijl zijn zaakwaarnemer vindt dat de schuld van de moeizame gesprekken bij Barcelona ligt.

"Het is een complexe situatie. De club heeft besloten dat we een knoop moeten gaan doorhakken als hij niet verlengt. Er wordt nu al vijf maanden onderhandeld", zei trainer Xavi woensdag op een persconferentie.

De voormalige topmiddenvelder liet doorschemeren dat ook de financiële situatie van Barcelona een rol speelt bij het ultimatum. De Spaanse topclub zou een vertrek van Dembélé, een van de grootverdieners, goed kunnen gebruiken in de zoektocht naar versterkingen.

"We kunnen niet langer wachten", aldus Xavi. "Óf hij verlengt, óf hij vertrekt. Het is het een of het ander. Uiteindelijk telt het clubbelang. Het is geen optie om hem op de tribune te zetten."

Dembélé kostte Barcelona veel geld

Dembélé is sinds de zomer van 2017 speler van Barcelona, dat hem voor zo'n 140 miljoen euro overnam van Borussia Dortmund. De Fransman heeft de verwachtingen in Camp Nou echter niet kunnen waarmaken.

De teller staat momenteel op 129 wedstrijden, 31 doelpunten en 23 assists voor Dembélé. De laatste jaren stond de 27-voudig international veel aan de kant door blessureleed.

