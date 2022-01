Er klopt volgens Borussia Dortmund-directeur Hans-Joachim Watzke niets van het verhaal dat zijn club op korte termijn duidelijkheid eist van sterspeler Erling Haaland. De bestuurder baalt van de volgens hem onjuiste berichtgeving.

In Duitse media werd onlangs geschreven dat Dortmund uiterlijk in februari van Haaland wil weten wat zijn toekomstplannen zijn. De 21-jarige Noor zei vrijdag in een interview met Viaplay eveneens dat de club hem onder druk zet.

Volgens Watzke klopt daar weinig van. "Er wordt geschreven dat we hem een ultimatum hebben gesteld, wat totale bullshit is. Het is niet zo dat er van het ene op het andere moment iets gaat veranderen", aldus de directeur tegen ARD.

Watzke zegt dat het openhartige interview van Haaland geen gevolgen heeft voor de spits. "Hij heeft er alleen zichzelf een beetje mee, maar daar hebben wij geen invloed op. Dat hebben we hem ook gezegd."

Europese top zit achter Haaland aan

Het contract van Haaland bij Dortmund loopt nog tot de zomer van 2024. De veel scorende spits wordt al een tijdje in verband gebracht met clubs uit de Europese top, zoals Real Madrid en Manchester City.

"Ik ben op mijn best als ik me op voetbal kan focussen, maar dat kan ik nu niet", zei hij in zijn interview. "De club is nu al enige tijd druk op me aan het uitoefenen. Het wordt dus tijd om het een en ander in gang te zetten."

De matige prestaties van Dortmund dragen bij aan de geruchten over een vertrek van Haaland. 'BVB' werd al uitgeschakeld in de Champions League en de DFB-Pokal en moet in de Bundesliga in de achtervolging op Bayern München.

