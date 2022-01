Borussia Dortmund is dinsdag op pijnlijke wijze uitgeschakeld in de achtste finales van het Duitse bekertoernooi. De titelhouder verloor met 2-1 op bezoek bij FC Sankt Pauli. In de Premier League kwam Chelsea ondanks een treffer van Hakim Ziyech niet verder een een gelijkspel tegen Brighton.

Dortmund startte grotendeels met de vaste krachten op bezoek bij de koploper van de 2. Bundesliga. Dat mocht echter niet baten, want binnen vier minuten stonden de bezoekers al op achterstand. Etienne Amenyido, die in het verleden in de jeugd van Dortmund speelde, opende de score.

De bekerwinnaar van vorig seizoen kreeg daarna de beste kansen, maar het was St. Pauli dat op 2-0 kwam. Met enig fortuin, want kort voor rust was het Dortmund-middenvelder Axel Witsel die zijn eigen doelman Gregor Kobel verschalkte.

De nummer twee van de Bundesliga ging na rust op jacht naar de aansluitingstreffer en daarbij nam Erling Haaland het voortouw. De spits schoot een penalty feilloos raak, maar verder dan dat kwam Dortmund ook met invaller Donyell Malen niet.

Eerder op de dag voegde Hamburger SV zich bij de laatste acht van het bekertoernooi. De ploeg uitkomend op het tweede niveau in Duitsland verraste met een zege na penalty's op bezoek bij FC Köln. VfL Bochum won met basisdebutant Jürgen Locadia met 3-1 van FSV Mainz 05.

Ziyech scoort voor Chelsea

In de Premier League liep Chelsea voor de vierde keer op rij puntenverlies op. In het uitduel met Brighton & Hove Albion kwam de nummer drie van de ranglijst met basisspeler Ziyech niet verder dan een 1-1-gelijkspel.

Ziyech mocht voor de tweede keer op rij starten en betaalde het vertrouwen van manager Thomas Tuchel terug met een doelpunt. De oud-Ajacied merkte dat Brighton met Joël Veltman als een van de verdedigers weinig weggaf en probeerde het met succes van grote afstand: 0-1.

Het lukte de ploeg uit Londen ook na de openingstreffer nauwelijks om kansen te creëren. De thuisploeg kreeg steeds meer hoop op een resultaat en de gelijkmaker viel in de zestigste minuut uit een standaardsituatie. Verdediger Adam Webster kopte hard raak uit een corner: 1-1.

Chelsea kreeg in het vervolg nog mogelijkheden via onder andere Romelu Lukaku, maar wist de bevrijdende treffer niet te maken. De ploeg van manager Tuchel heeft mede door de matige reeks in de Premier League al een achterstand van twaalf punten op Manchester City. De koploper uit Manchester heeft ook nog een wedstrijd tegoed.

Juventus naar laatste acht bekertoernooi

Juventus kende zonder de geschorste Matthijs de Ligt in de achtste finales van het bekertoernooi weinig moeite met Sampdoria. De ploeg uit Turijn kwam voor rust op voorsprong via Juan Cuadrado en zag de 2-0 van Álvaro Morata door de VAR afgekeurd worden.

Daniele Rugani zette na rust de 2-0 alsnog op het scorebord, waarna Andrea Conti namens Sampdoria wat terug deed. Spannend werd het in het Allianz Stadium niet, want dankzij goals van Paulo Dybala en Morata liep de thuisploeg simpel uit naar 4-1.

Eerder voegden Lazio, AC Milan, Fiorentina en Atalanta zich al bij de laatste acht van het bekertoernooi. Juventus houdt dankzij de zege kans op een prijs in Italië. In de Serie A heeft 'Juve' een achterstand van negen punten op koploper Internazionale, dat bovendien een wedstrijd minder gespeeld heeft.