Go Ahead Eagles heeft dinsdag ten koste van sc Heerenveen de kwartfinales van de TOTO KNVB Beker bereikt. In het Abe Lenstra Stadion werd het 0-1 dankzij een treffer van Iñigo Córdoba.

Eerder op de avond schaarden Vitesse en RKC Waalwijk zich al bij de laatste acht. De overige achtste finales worden op woensdag en donderdag gespeeld.

Zonder zelf te imponeren kende Go Ahead een probleemloze avond in Friesland. Córdoba kopte na een kwartier een voorzet van Luuk Brouwers binnen. Heerenveen-doelman Xavier Mous liet zich verrassen in de korte hoek.

In de openingsfase moest de Friese Eagles-doelman Andries Noppert nog een aantal keer handelend optreden. Zo schoot Heerenveen-aanvaller Anthony Musaba van 5 meter afstand recht op de keeper. Noppert krijgt in het bekertoernooi de voorkeur boven Warner Hahn van trainer Kees van Wonderen.

Go Ahead Eagles kwam nauwelijks in de problemen in Heerenveen. Go Ahead Eagles kwam nauwelijks in de problemen in Heerenveen. Foto: Pro Shots

Rommens treft de paal voor Go Ahead

Heerenveen, dat sinds het vertrek van Joey Veerman naar PSV nog niet wist te scoren, ging steeds moeizamer spelen. Na rust was Heerenveen-invaller Siem de Jong met een kopbal over het doel nog het dreigendst.

Go Ahead beperkte zich vooral tot verdedigen en loerde op de counter. Dat resulteerde nog bijna in de 0-2, maar een schot uit een lastige hoek van Philippe Rommens strandde op de paal.

In de slotfase probeerde Heerenveen met opportunistisch spel de gelijkmaker af te dwingen. De doorgeschoven verdediger Sven van Beek en de lange spits Henk Veerman konden als stormram het verschil echter niet maken, waardoor Go Ahead net als twee jaar geleden in de kwartfinale van de beker staat.

