RKC Waalwijk heeft dinsdag voor het eerst in tien jaar de kwartfinales van de KNVB-beker bereikt. De Eredivisionist had een verlenging nodig om zich te ontdoen van ADO Den Haag en won dankzij een hattrick van Jens Odgaard met 4-2. Vitesse deed zijn plicht tegen de amateurs van DVS'33 Ermelo.

RKC was na achttien minuten spelen op voorsprong gekomen in het Mandemakers Stadion, waar door de coronamaatregelen geen publiek welkom was. Roy Kuijpers kapte zijn tegenstander uit en werkte keurig af met zijn linkerbeen.

Nog voor rust draaide ADO de achterstand om in een voorsprong. RKC-doelman Issam El Maach, die normaal gesproken tweede keuze is achter Etienne Vaessen, werkte de bal in eigen doel nadat Boy Kemper op de paal had gekopt. Vervolgens tikte Thomas Verheydt de 1-2 binnen.

Een kwartier voor tijd bracht RKC de stand weer in evenwicht via Odgaard, waardoor er een verlenging aanbrak in Waalwijk. Daarin waren er niet veel grote kansen te noteren, maar door een afstandsschot van wederom Odgaard stelde RKC een plek in de laatste acht veilig. Vlak voor tijd completeerde de Deen nog zijn hattrick voor de 4-2.

RKC stond in het seizoen 2011/2012 voor het laatste in de kwartfinales van het bekertoernooi. Toen werden de Brabanders uitgeschakeld door Heracles Almelo (0-3). RKC haalde nog nooit de eindstrijd van het toernooi om de 'Dennenappel', maar stond wel drie keer in de halve finales: in het seizoen 2010/2011, 2006/2007 en 1987/1988.

Vitesse hoefde niet groots te spelen om de amateurs van DVS'33 te verslaan. Foto: Pro Shots

Vitesse scoort slechts twee keer tegen amateurs

Vitesse hoede later op de avond niet diep te gaan om de amateurs van DVS'33 te verslaan. Met bijna dezelfde elf basisspelers als afgelopen zondag tegen Feyenoord (0-1-zege) wonnen de Arnhemmers met 2-0 van de club die uitkomt in de Derde Divisie Zaterdag, het tweede amateurniveau van Nederland.

Daan Huisman zette Vitesse met een droge afstandsknal al na 22 minuten spelen op voorsprong. Hoewel DVS'33 zich lang niet altijd beperkte tot verdedigen, kreeg de ploeg van trainer Peter Wesselink geen enkele kans. Ook Stef Nijland, die jarenlang bij PSV, FC Groningen en PEC Zwolle speelde, kon niet voor gevaar zorgen bij DVS.

Na rust verdubbelde clubtopscorer Loïs Openda de stand. De Belg wipte de bal op fraaie wijze over de doelman van DVS'33 heen en gooide daarmee het matige duel in de Gelredome in het slot.

Het is voor het vierde seizoen op rij dat Vitesse de kwartfinales haalt. Vorig seizoen bereikte de ploeg van trainer Thomas Letsch voor de derde keer in de geschiedenis de finale. Toen bleek Ajax met 1-2 te sterk. In 2017 won Vitesse wel de beker, wat de eerste prijs in de clubhistorie betekende.

