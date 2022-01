Salima Mukansanga uit Rwanda mag zich sinds dinsdag de eerste vrouwelijke hoofdscheidsrechter noemen op een internationaal eindtoernooi. Ze floot de groepswedstrijd tussen Zimbabwe en Gabon (2-1) op de Afrika Cup.

De 33-jarige Mukansanga kreeg na afloop complimenten over haar optreden. Haar opvallendste moment was de gele kaart die ze in de blessuretijd gaf aan Gabon-aanvoerder Naby Keïta, die protesteerde vanwege het tijdrekken van Zimbabwe. Keïta is daardoor geschorst voor de achtste finales.

"We zijn supertrots op Salima", zei Eddy Maillet, hoofd scheidsrechterszaken op de website van de Afrikaanse bond CAF. "Ze heeft dit bereikt door buitengewoon hard te werken."

"Een vrouw moet serieuze obstakels overwinnen om dit niveau te kunnen bereiken. Dit is niet alleen een mooi moment voor Salima, maar voor alle vrouwen en meisjes in Afrika met een passie voor voetbal en arbitrage", aldus Maillet.

Mukansanga werd eerder deze Afrika Cup al de eerste vrouwelijke official in de geschiedenis van het toernooi, toen ze als vierde official optrad bij de wedstrijd tussen Malawi en Guinee (0-1).

Met Carine Atemzabong uit Kameroen en Fatiha Jermoumi en Bouchra Karboubi uit Marokko zijn er ook twee vrouwelijke grensrechters en een vrouwelijke VAR actief op deze editie van de Afrika Cup in Kameroen.

Salima Mukansanga sust een opstootje tussen spelers van Zimbabwe en Guinee. Salima Mukansanga sust een opstootje tussen spelers van Zimbabwe en Guinee. Foto: Reuters

Ook op andere continenten steeds meer vrouwelijke arbiters

Ook op andere continenten worden vrouwelijke arbiters steeds vaker ingezet om wedstrijden tussen mannen te fluiten. De Française Stéphanie Frappart floot in 2019 de Europese Super Cup tussen Chelsea en Liverpool.

Twee jaar later werd ze de eerste vrouwelijke arbiter bij een WK-kwalificatiewedstrijd, toen ze de leiding kreeg over Nederland-Letland. Frappart was afgelopen zomer op het EK bij vier duels actief als vierde official, waaronder Nederland-Tsjechië (0-2).

Op de Gold Cup in Noord-Amerika en de Caraïben waren afgelopen zomer met de Amerikaanse grensrechter Kathryn Nesbitt en VAR Tatiana Guzman uit Nicaragua twee vrouwen actief.

De Braziliaanse Edina Alves Batista debuteerde vorig jaar als eerste vrouw in de Copa Libertadores, de Zuid-Amerikaanse versie van de Champions League. Zij was eerder ook actief op het WK voor clubs in Qatar.