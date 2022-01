Titelkandidaat Senegal heeft ook in zijn derde duel op de Afrika Cup niet kunnen imponeren. Ook met een aantal teruggekeerde sterspelers kwam de ploeg tegen Malawi niet verder dan 0-0.

Senegal maakte op de Afrika Cup pas één treffer, maar is wel groepswinnaar in poule B. Malawi kan mogelijk als een van de beste nummers drie nog naar de achtste finales van het toernooi in Kameroen.

Guinee blijft op de tweede plaats steken, omdat het in het andere duel met 2-1 verloor van hekkensluiter Zimbabwe. De wedstrijd werd geleid door Salima Mukansanga uit Rwanda, die daarmee de eerste vrouwelijke arbiter in de geschiedenis van de Afrika Cup werd.

Salima Mukansanga werd bij Guinee-Zimbabwe de eerste vrouwelijke arbiter in de geschiedenis van de Afrika Cup. Foto: Getty Images

Sterspelers Senegal terug van coronabesmetting

Senegal miste in de vorige wedstrijd tegen Guinee (eveneens 0-0) nog tien spelers door coronabesmettingen, onder wie doelman Édouard Mendy (Chelsea) en aanvoerder Kalidou Koulibaly (Napoli). Zij waren dinsdag weer van de partij, net als andere sterspelers als Sadio Mané (Liverpool) en Idrissa Gueye (PSG).

Desondanks pakte het bescheiden Malawi het initiatief in de eerste helft, al leidde dat niet tot veel grote kansen. Het grootste moment van opwinding vond een kwartier voor tijd plaats.

Scheidsrechter Blaise Yuven Ngwa uit Kameroen gaf een strafschop aan Malawi na licht vasthouden van de Senegalese verdediger Bouna Sarr. Na tussenkomst van de VAR draaide de arbiter zijn beslissing echter terug en ging de verdediger van Bayern München vrijuit.

Om 20.00 uur staan de laatste groepswedstrijden in poule C op het programma. Het reeds geplaatste Marokko neemt het op tegen Gabon en Ghana staat tegenover de Comoren.