Marokko gaat na een moeizaam 2-2-gelijkspel tegen Gabon als groepswinnaar naar de achtste finales van de Afrika Cup. Ghana is na een 2-3-nederlaag tegen de Comoren uitgeschakeld, terwijl het opnieuw tegenvallende Senegal als winnaar van groep B eindigde.

Marokko kwam in een zwakke eerste helft met 0-1 achter tegen Gabon, waar de enige sterspeler Pierre-Emerick Aubameyang ontbrak. De spits van Arsenal heeft hartklachten na een coronabesmetting.

Na een uitglijder van verdediger Soufiane Chakla kon de Gabonees Jim Allevinah alleen op de keeper af: 0-1. Doelman Munir behoedde Marokko vervolgens met een serie knappe reddingen voor een grotere achterstand.

Marokko had een kwartier voor tijd een strafschop nodig om op gelijke hoogte te komen. Invaller Sofiane Boufal ging onderuit na een duel met de doelman van Gabon en scoorde zelf van 11 meter.

Eindstand groep C 1. Marokko 3-7 (+3)

2. Gabon 3-5 (+1)

3. Comoren 3-3 (-2)

4. Ghana 3-1 (-2)

Ghana uitgeschakeld na rode kaart Ayew

Enkele minuten later kwam Gabon op 1-2 via een eigen doelpunt van Nayef Aguerd. PSG-verdediger Achraf Hakimi zorgde met een snoeiharde vrije trap voor de 2-2. Eredivisie-spelers Zakaria Aboukhlal (AZ) en Souffian El Karouani (NEC) kwamen niet in actie bij Marokko.

Viervoudig Afrika Cup-winnaar Ghana is in de groepsfase uitgeschakeld. De ploeg ging na een vroege rode kaart voor sterspeler André Ayew met 2-3 onderuit tegen Afrika Cup-debutant Comoren. Ayew kreeg na tussenkomst van de VAR direct rood nadat hij hard was doorgegaan op de doelman van de eilandengroep, die moest worden gewisseld.

Rood voor sterspeler André Ayew (deels zichtbaar) van Ghana. Rood voor sterspeler André Ayew (deels zichtbaar) van Ghana. Foto: AFP

Senegal met één treffer groepswinnaar

Titelkandidaat Senegal kon ook in zijn derde duel op de Afrika Cup niet imponeren. Ook met een aantal teruggekeerde sterspelers kwam de ploeg tegen Malawi niet verder dan 0-0.

Senegal maakte op de Afrika Cup pas één treffer, maar is wel groepswinnaar in poule B. Malawi kan mogelijk als een van de beste nummers drie nog naar de achtste finales van het toernooi in Kameroen.

Guinee blijft op de tweede plaats steken, doordat het in het andere duel met 2-1 verloor van hekkensluiter Zimbabwe. De wedstrijd werd geleid door Salima Mukansanga uit Rwanda, die daarmee de eerste vrouwelijke arbiter in de geschiedenis van de Afrika Cup werd.

Salima Mukansanga werd bij Guinee-Zimbabwe de eerste vrouwelijke arbiter in de geschiedenis van de Afrika Cup. Salima Mukansanga werd bij Guinee-Zimbabwe de eerste vrouwelijke arbiter in de geschiedenis van de Afrika Cup. Foto: Getty Images

Sterspelers Senegal terug van coronabesmetting

Senegal miste in de vorige wedstrijd tegen Guinee (eveneens 0-0) nog tien spelers door coronabesmettingen, onder wie doelman Édouard Mendy (Chelsea) en aanvoerder Kalidou Koulibaly (Napoli). Zij waren dinsdag weer van de partij, net als andere sterspelers als Sadio Mané (Liverpool) en Idrissa Gueye (PSG).

Desondanks pakte het bescheiden Malawi het initiatief in de eerste helft, al leidde dat niet tot veel grote kansen. Het grootste moment van opwinding vond een kwartier voor tijd plaats.

Scheidsrechter Blaise Yuven Ngwa uit Kameroen gaf een strafschop aan Malawi na licht vasthouden van de Senegalese verdediger Bouna Sarr. Na tussenkomst van de VAR draaide de arbiter zijn beslissing echter terug en ging de verdediger van Bayern München vrijuit.

Om 20.00 uur staan de laatste groepswedstrijden in poule C op het programma. Het reeds geplaatste Marokko neemt het op tegen Gabon en Ghana staat tegenover de Comoren.