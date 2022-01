Ryan Giggs mist de play-offs voor het WK met Wales, doordat de rechtszaak over mogelijke mishandeling van zijn ex-vriendin is uitgesteld. De voetbalbond van Wales zette de bondscoach eerder op non-actief in afwachting van de uitspraak.

De 47-jarige Giggs werd in november opgepakt en zou volgende week voor de rechter komen. Dinsdag werd bekend dat de rechtszaak wordt uitgesteld tot augustus. Vanwege het coronavirus zijn veel rechtszaken opgeschoven.

Wales speelt op 24 maart tegen Oostenrijk in de play-offs. De winnaar neemt het vijf dagen later op tegen Oekraïne of Schotland om een ticket voor het WK in Qatar. Giggs wordt vervangen door Robert Page.

Via zijn advocaat liet Giggs dinsdag weten "extreem teleurgesteld" te zijn over het uitstel van de rechtszaak.

Giggs zou zijn ex kopstoot hebben gegeven

Kate Greville, de ex-vriendin van Giggs, deed aangifte omdat hij haar hardhandig uit een hotelkamer zou hebben gezet toen ze de oud-voetballer ervan beschuldigde te flirten met andere vrouwen. Daarnaast zou hij haar kopstoot hebben gegeven en ook haar jongere zus hebben aangevallen. Giggs ontkent alle beschuldigingen.

De Welshman speelde tussen 1991 en 2007 61 interlands voor Wales en maakte in die periode ook furore als linkermiddenvelder bij Manchester United, waarmee hij dertien keer de Premier League won en tweemaal de Champions League.