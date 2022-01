Van woensdag 19 januari tot en met zondag 6 februari is Nederland organisator van het EK zaalvoetbal en uiteraard is Oranje als gastland er ook bij. Dit zijn de uitslagen, het programma en de standen.

Het is voor het eerst sinds 2014 dat Nederland meedoet aan het EK zaalvoetbal, dat in 1996 de eerste editie kende. De beste prestatie was de vierde plaats in 1999. Bij de laatste drie deelnames (in 2001, 2005 en 2014) strandde Oranje al in de eerste ronde.

Om de groepsfase dit keer wel te overleven, moet de ploeg van bondscoach Max Tjaden bij de eerste twee eindigen in groep A. Titelverdediger Portugal is de zwaarste tegenstander in de groep.

Uitslagen, programma en standen

Groep A 1. Nederland 0-0 (-)

2. Portugal 0-0 (-)

3. Servië 0-0 (-)

4. Oekraïne 0-0 (-)

19 januari, 17.30 uur (Amsterdam): Servië-Portugal

19 januari, 20.30 uur (Amsterdam): Nederland-Oekraïne

23 januari, 14.30 uur (Amsterdam): Servië-Oekraïne

23 januari, 17.30 uur (Amsterdam): Portugal-Nederland

28 januari, 20.30 uur (Groningen): Oekraïne-Portugal

28 januari, 20.30 uur (Amsterdam): Servië-Nederland

Groep B 1. Kazachstan 0-0 (-)

2. Italië 0-0 (-)

3. Slovenië 0-0 (-)

4. Finland 0-0 (-)

20 januari, 17.30 uur (Groningen): Kazachstan-Slovenië

20 januari, 20.30 uur (Groningen): Italië-Finland

24 januari, 17.30 uur (Groningen): Italië-Slovenië

24 januari, 20.30 uur (Groningen): Finland-Kazachstan

28 januari, 17.30 uur (Amsterdam): Slovenië-Finland

28 januari, 17.30 uur (Groningen): Kazachstan-Italië

Groep C 1. Rusland 0-0 (-)

2. Polen 0-0 (-)

3. Slowakije 0-0 (-)

4. Kroatië 0-0 (-)

21 januari, 17.30 uur (Amsterdam): Rusland-Slowakije

21 januari, 20.30 uur (Amsterdam): Polen-Kroatië

25 januari, 17.30 uur (Amsterdam): Kroatië-Rusland

25 januari, 20.30 uur (Amsterdam): Polen-Slowakije

29 januari, 14.30 uur (Groningen): Slowakije-Kroatië

29 januari, 14.30 uur (Amsterdam): Rusland-Polen

Groep D 1. Georgië 0-0 (-)

2. Spanje 0-0 (-)

3. Azerbeidzjan 0-0 (-)

4. Bosnië en Herzegovina 0-0 (-)

22 januari, 14.30 uur (Groningen): Georgië-Azerbeidzjan

22 januari, 17.30 uur (Groningen): Spanje-Bosnië en Herzegovina

26 januari, 17.30 uur (Groningen): Bosnië en Herzegovina-Georgië

26 januari, 20.30 uur (Groningen): Spanje-Azerbeidzjan

29 januari, 17.30 uur (Groningen): Georgië-Spanje

29 januari, 17.30 uur (Amsterdam): Azerbeidzjan-Bosnië en Herzegovina