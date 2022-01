Arbiter Marco Serra is door de Italiaanse scheidsrechtersbond AIA voor minimaal twee duels geschorst. De arbiter ging maandagavond in de fout bij de wedstrijd AC Milan-Spezia (1-2).

Serra had op het veld direct door dat hij de fout in was gegaan. Hij floot in blessuretijd voor een vrije trap voor Milan, juist op het moment dat Milan-speler Junior Messias de 2-1 binnenschoot. De arbiter werd belaagd door furieuze spelers van Milan en bood direct zijn excuses aan voor het niet toepassen van de voordeelregel (zie tweet hieronder).

Het werd nog erger voor Milan toen Spezia in de zesde minuut van de blessuretijd de winnende treffer maakte. Bij een overwinning had Milan de koppositie overgenomen van stadsgenoot Internazionale.

Volgens Gazzetta dello Sport meldde de 39-jarige arbiter zich na de wedstrijd in tranen in de kleedkamer van Milan om nogmaals zijn excuses aan te bieden. Serra werd daar getroost door Milan-spits Zlatan Ibrahimovic.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om de afgekeurde goal van AC Milan te bekijken.

Serra moet straks weer in Serie B beginnen

Milan-trainer Stefano Pioli wilde op de persconferentie de schuld van de nederlaag niet alleen bij de scheidsrechter leggen. "Het was natuurlijk een misser van hem, waarvoor hij zijn excuses heeft aangeboden. Maar het is ook onze eigen schuld dat we verloren hebben. We hebben in de eerste helft veel te veel kansen gemist."

Serra zal woensdag nog wel als VAR optreden bij de bekerwedstrijd tussen Sassuolo en Cagliari. De AIA wilde die aanstelling niet meer wijzigen, maar daarna krijgt Serra minimaal twee weken vrijaf. Vervolgens moet hij weer in de Serie B beginnen.

