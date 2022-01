De meeste mensen kennen hem van zijn hit Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht of als deelnemer aan het RTL-programma Expeditie Robinson, maar in 1997 werd John de Bever verkozen tot de beste zaalvoetballer ter wereld. De zanger kijkt uit naar het EK zaalvoetbal in Nederland, dat woensdag begint, en hoopt dat Oranje 'zijn' sport een boost geeft. "Het kan net zo gaan als bij de Oranjevrouwen."

Het liefst had hij woensdagavond op het veld gestaan voor de eerste EK-wedstrijd van Oranje tegen Oekraïne in de Ziggo Dome. "Dat blijft toch het mooist. Ik voetbal nog steeds iedere week in de zaal en dan ben ik net zo gek als vroeger. In het veld ben ik arrogant en irritant, maar meteen na afloop word ik weer de aardige John. Als Oranje op het EK dezelfde mentaliteit heeft als ik, komen ze een heel eind."

De 56-jarige De Bever speelde zelf meerdere EK's en WK's. "We hadden een prachtige generatie", vertelt hij en lepelt de namen op waarmee hij bij Oranje samenspeelde in de jaren tachtig, negentig en begin deze eeuw.

"Edwin Grünholz, Pascal Langenhuijsen, Hennie Lettinck…. Het was een andere tijd. Zaalvoetbal was in Nederland een grotere sport dan nu, het werd wekelijks uitgezonden op televisie. Hopelijk gaat het weer die kant op."

Groepswedstrijden Oranje 19 januari, 20.30 uur: Nederland-Oekraïne

23 januari, 17.30 uur: Nederland Portugal

28 januari, 20.30 uur: Nederland-Servië

Oranje speelt de groepswedstrijden in de Ziggo Dome in Amsterdam. Oranje speelt de groepswedstrijden in de Ziggo Dome in Amsterdam. Foto: ANP

'Het is vooral tikken'

Tijdens het EK zal er na lange tijd weer zaalvoetbal live op tv worden uitgezonden. Alle wedstrijden van Oranje, dat in de groepsfase ook Portugal en Servië treft, zijn te zien bij de NOS. Enorme tegenvaller is wel dat er in de Ziggo Dome in Amsterdam en MartiniPlaza in Groningen vooralsnog geen publiek welkom is vanwege de coronamaatregelen.

"Dat is zo jammer, ik was er graag bij geweest", zegt De Bever. "Publiek kan het verschil maken. Kijk naar het EK van de Oranjevrouwen vijf jaar geleden in eigen land. Het vrouwenvoetbal stelde toen ook weinig voor, maar het kreeg een enorme boost. Nu kun je de mensen alleen voor de tv spektakel bieden. Ja, het kan spectaculair worden. Zaalvoetbal gaat sneller heen en weer dan veldvoetbal."

Het spel is wel iets veranderd ten opzichte van de gloriejaren van De Bever, die overigens ook nog een paar wedstrijden op het veld in de Eredivisie speelde voor het toenmalige Dordrecht'90.

"Ik gooide er nog weleens een individuele actie uit en ik was niet de enige. Nu is het vooral tikken. Maar goed, het hoeft niet altijd mooi. Winnen is misschien wel belangrijker om Nederland enthousiast te maken voor zaalvoetbal."

Bondscoach Max Tjaden. Bondscoach Max Tjaden. Foto: ANP

'Altijd beter dan achter de computer'

KNVB-directeur Gijs de Jong noemde zaalvoetbal eerder deze week "een slapende reus" die wakker kan worden door het EK. Momenteel telt Nederland 48.000 officiële zaalvoetballers, terwijl zo'n 300.000 mensen de sport vrijblijvend beoefenen.

"Als Oranje het goed doet dit EK, kan dat inspirerend werken", denkt ook De Bever. "De jeugd moet gaan zaalvoetballen, dat is altijd beter dan achter de computer kruipen. Daarom is het zo belangrijk dat Nederland de groepsfase overleeft dit EK, anders zakt het in. Maar dat is geen eenvoudige opdracht."

De ploeg van bondscoach Max Tjaden behoort niet tot de favorieten. "Ze trainen nu wel al een tijd samen", weet De Bever. "Maar de spelers van Portugal, Oekraïne en Servië zijn halve profs, dat is een verschil. Gelukkig is er elk toernooi een gek land dat verrast. Laat dat dit keer Nederland zijn."

Het mag ook wel een keer voor Oranje, dat deze eeuw drie keer meedeed aan het EK (2001, 2005 en 2014) en telkens in de eerste ronde sneuvelde.

"Ik heb al tegen de bondscoach gezegd dat ik het van hem overneem als Nederland weer tegenvalt", vertelt De Bever lachend. "Het zou nog echt kunnen ook. Ik heb mijn trainerspapieren in 1991 al gehaald. En als Oranje het goed doet, dan ga ik voor ze zingen. Tien keer achter elkaar Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht. Dat lijkt me fantastisch."