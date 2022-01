Robert Lewandowski is trots dat hij maandagavond voor het tweede jaar op rij is uitgeroepen tot Wereldvoetballer van het Jaar. De spits van Bayern München zegt dat hij gedreven wordt door wijlen Gerd Müller.

Lewandowski brak in 2021 twee records van Müller. Eerst verbeterde de Pool het recordaantal doelpunten in één Bundesliga-seizoen (41 om 40) en in augustus kwam hij achttien officiële duels op rij tot scoren voor Bayern München. Müller was in het seizoen 1969/1970 zestien duels op rij trefzeker voor 'Der Rekordmeister'.

"Alle records van Gerd Müller helpen me alleen maar om beter te worden", zei de 33-jarige Lewandowski dinsdag op een persconferentie, een dag na het FIFA-gala. "Als er nog een record is dat gebroken kan worden, dan wil ik daar een poging voor wagen."

Lewandowski, die dit seizoen in 27 officiële wedstrijden al 34 keer scoorde, staat nu op precies driehonderd doelpunten in de Bundesliga. De in augustus 2021 overleden Müller kwam in zijn carrière tot 365 doelpunten op het hoogste niveau van Duitsland.

"Dat aantal van 365 treffers is lastig om te verbeteren. Het is ook niet iets waar ik nu aan denk. Wat voor mij veel belangrijker is, is wat we dit seizoen met het team gaan bereiken", aldus Lewandowski, die in de verkiezing van Wereldvoetballer van het Jaar Lionel Messi en Mohamed Salah aftroefde.

Bayern München ligt op koers om opnieuw landskampioen te worden. De ploeg van trainer Julian Nagelsmann staat als koploper zes punten los. Bayern zit ook nog in de Champions League, maar maakt geen kans meer op het winnen van de DFB-Pokal. Borussia Mönchengladbach schakelde de ploeg uit Beieren uit in de tweede ronde (5-0).