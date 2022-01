FC Utrecht kan dit seizoen niet meer beschikken over Naoki Maeda. De 27-jarige Japanner heeft zondag aan zijn debuutwedstrijd tegen Ajax een beenbreuk overgehouden.

Maeda moest in De Galgenwaard al na elf minuten naar de kant na een duel met verdediger Lisandro Martínez. "Die breuk moet operatief hersteld worden. Daarna wacht mij een maandenlange revalidatie. Dat betekent dat mijn eerste wedstrijd voor FC Utrecht ook direct mijn laatste is geweest", zegt Maeda, die tot het einde van dit seizoen wordt gehuurd van Nagoya Grampus.

"Het was mijn grote droom om in Europa te voetballen en die droom is dankzij de kans die FC Utrecht me heeft geboden werkelijkheid geworden", aldus Maeda.

"Mijn droom valt voor nu in duigen. Maar ik geef mijn droom niet op. Met Nagoya Grampus en FC Utrecht ga ik in gesprek over mijn behandeltraject en ik ga mij nu volledig focussen op mijn herstel."

Naoki Maeda heeft een beenbreuk overgehouden aan een tackle van Lisandro Martínez. Foto: Pro Shots

Maeda had net volledig seizoen achter de rug

Maeda speelde vorig jaar - het seizoen liep in Japan van eind februari tot en met begin december - 34 competitieduels voor Nagoya Grampus. Hij scoorde daarin drie keer en gaf vijf assists. In totaal staat de teller namens zijn club op 141 wedstrijden, 29 goals en 17 assists.

FC Utrecht, dat Maeda tot het eind van het seizoen had gehuurd en ook een optie tot koop had bedongen, staat op de zevende plek in de Eredivisie. De ploeg van trainer René Hake gaat zondag op bezoek bij Sparta.

