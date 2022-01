De legendarische Real Madrid-speler Paco Gento is op 88-jarige leeftijd overleden, meldt de club dinsdag. Hij won als enige speler de eerste zes Europacups (1956, 1957, 1958, 1959, 1960 en 1966) met 'De Koninklijke'.

Gento was een van de belangrijkste spelers van het magische Real Madrid, dat in de jaren vijftig domineerde in Europa met sterren als Alfredo Di Stéfano, Ferenc Puskás en Raymond Kopa.

Toen Gento zich met Real in 1966 voor het laatst tot de beste van Europa kroonde, was hij de enige overgebleven speler die er tien jaar eerder ook bij was tijdens de eerste Europese finale van de club. Hij is nog altijd de enige speler die zes keer de Europacup I/Champions League won.

In een eerste reactie op het overlijden noemt Real Madrid Gento een van de grootste spelers die de club en het wereldvoetbal ooit gekend hebben. "Gento vertegenwoordigt alle waarden waar Real Madrid voor staat", schrijft Real op de website van de club. "We zijn diepbedroefd."

De prijzen van Gento bij Real Madrid Europa Cup I (6): 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966

Wereldbeker voor clubs (1): 1960

Spaanse landstitel (12): 1954, 1955, 1957, 1958, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969

Copa del Rey (2): 1962, 1970

Copa Latina (2): 1955, 1957

Het elftal van Real Madrid in 1956 met de eerste Europacup I. Helemaal rechts zittend is Gento. Het elftal van Real Madrid in 1956 met de eerste Europacup I. Helemaal rechts zittend is Gento. Foto: Getty Images

Gento won 23 prijzen met Real

Gento verloor ook nog twee Europacup I-finales met Real (1962 en 1964) en werd twaalf keer landskampioen. In totaal pakte hij 23 prijzen met de club en daarmee is hij samen met Marcelo, die nog altijd voor de Madrilenen speelt, recordhouder.

Overigens werd Gento niet door Real Madrid opgeleid. Hij kwam in 1953 over van Racing Santander en beëindigde in 1971 na 418 competitiewedstrijden (126 doelpunten) voor Real zijn carrière.

Gento was jarenlang ook een belangrijke kracht in het Spaanse elftal. Hij debuteerde in 1955 voor zijn land en speelde in 1969 zijn 43e en laatste interland. Vijf keer was hij trefzeker.