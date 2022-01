Garry Rodrigues beleefde maandag een prachtige avond op de Afrika Cup. De geboren Rotterdammers zorgde met een mooi hakje voor een 1-1-gelijkspel tegen Kameroen, waarmee een plek in de volgende ronde vrijwel zeker is.

De 31-jarige Rodrigues viel direct na rust bij een 1-0-achterstand in bij de Kaapverdianen. Hij passeerde Ajax-keeper André Onana zo'n tien minuten later van dichtbij achter zijn standbeen langs.

"De bal kwam achter me, perfect voor een hakje. Het was bijzonder om tegen Onana te scoren, de afgelopen jaren de beste keeper in Nederland. Het was zeker speciaal", aldus Rodrigues tegen ESPN.

De aanvaller was tien jaar geleden nog amateurvoetballer in Nederland en is na periodes bij onder meer FC Dordrecht, PAOK, Galatasaray en Fenerbahçe nu speler van Olympiacos.

Rodrigues' treffer betekent zeer waarschijnlijk dat Kaapverdië de knock-outfase van de Afrika Cup haalt. Zijn land kwam op vier punten en behoort daarmee vrijwel zeker tot de vier beste nummers drie, die net als alle nummers één en twee uit de zes groepen naar de achtste finales gaan.

Voor de appgebruikers: tik op bovenstaande tweet om het doelpunt van Garry Rodrigues tegen Kameroen te bekijken.

'Er is altijd een weg naar Rome'

Volgens Rodrigues is het zelfvertrouwen groot bij Kaapverdië, dat met De Graafschap-speler Jeffry Fortes nog een geboren Rotterdammer in de ploeg heeft. Rodrigues denkt zelfs dat de Afrika Cup gewonnen kan worden.

"Waarom niet? We hebben tegen grote landen gespeeld en altijd een goed resultaat gehaald. We hebben een goed team. We zijn de underdog, maar als we doorgaan, kunnen we er iets moois van maken. We kunnen blijven dromen", zegt hij.

"En mijn doelpunt laat zien dat het altijd nog mogelijk is voor iedereen, voor jeugdspelers of jongens die denken dat ze het profvoetbal niet meer kunnen halen. Er is altijd een weg naar Rome, daar ben ik een voorbeeld van."

Kameroen en Burkina Faso verzekerden zich als nummers één en twee van poule A al van de knock-outfase van de Afrika Cup. Marokko en Nigeria zijn ook al zeker van de volgende ronde.